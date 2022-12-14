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Книга Оруэлла "1984" возглавила список российских бестселлеров

Книга Оруэлла 1984 возглавила список российских бестселлеров

Роман Джорджа Оруэлла «1984», действие которого происходит в воображаемом будущем, где тоталитарные правители лишают граждан всякой свободы воли, возглавил списки электронных бестселлеров в России, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Роман-антиутопия — самая популярная загрузка художественной литературы 2022 года на платформе российского онлайн-магазина книг ЛитРес и вторая по популярности загрузка в любой категории.

Роман Оруэлла был опубликован в 1949 году, когда нацизм только что был побежден и холодная война Запада только начиналась.

Писатель сказал, что использовал диктатуру Сталина как модель для всевидящего Большого Брата, чья «полиция мыслей» запугивала граждан, чтобы они проявляли «двоемыслие», чтобы поверить, что «война — это мир, свобода — это рабство».

Книга была запрещена в СССР до 1988 года.

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В России завели дело на мужчину, который бесплатно раздавал роман Оруэлла "1984" (в новостях от 14 апреля)

Пропаганда в России уничтожила критическое мышление у людей. Намекнуть россиянам на кровавость режима Путина попытался мужчина, раздавая известный роман "1984". Теперь он может поплатиться за это свободой.

Его обвиняют в дискредитации российской армии. 12 апреля дело Дмитрия Силина поступило в Ленинский районный суд.

Джерело: news.sky.com

Перевод - Google

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