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Контрнаступ простимулюють фінансово

Контрнаступ простимулюють фінансово

У Верховній раді обговорили врегулювання виплат військовим. Результатом обговорень має стати "стимуляційний пакет" законодавчих змін.

Зазначено, що метою засідання була розробка змін до законодавства для врегулювання питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням військових та виплатою додаткової винагороди. Зокрема, щодо:

▪ підвищення рівня заробітної плати особам, призваним на строкову військову службу (не нижче рівня мінімальної заробітної плати);

▪ збільшення розміру стипендій курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи (не нижче рівня стипендій цивільних вишів);

▪ підвищення рівня грошового забезпечення інструкторів;

▪ уніфікації оплати праці військових усіх структур Сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного стандарту грошового забезпечення;

▪ виплати додаткової винагороди, зокрема, створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для проведення наступу.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16354

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