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Лавров підбирає бункерному нових друзів… на дні африканського континенту

Лавров підбирає бункерному нових друзів… на дні африканського континенту

Стримайте здивування, якщо раптом побачите російського фюрера в набедренній повʼязці та зі списом: Путін активно вдає перед африканськими лідерами свого, бо… вони єдині, чию «дружбу» він ще може купити. 

▶️ У липні Московія організовує саміт «Росія - Африка», куди прибудуть лідери найбідніших країн цього континенту. Черга потусуватися з фігурантом Гааги не стоїть, тому «похмура коняка» Лавров уже втретє за цей рік галопом обскакує південних «партнерів», розвозячи щедрі гостинці. Найголовніший з них - це списування мільярдних кредитів, які свого часу Москва обміняла на лояльність за вигідним для африканців курсом. Щоб процесу надати пристойного вигляду, вигадуються «грандіозні прориви»  у "двосторонніх взаєминах". 

✔️ З Бурунді Лавров обговорив угоду щодо мирного використання атома. Дуже своєчасно, зважаючи, що це -  одна з найбідніших країн світу, ВВП - близько $ 3 млрд. Тоді як  будівництво АЕС сьогодні коштує далеко за $10. 

✔️ Мозамбіку «коняка» пообіцяла зброю для боротьби з терористами. Ну і Прігожина, судячи з усього, в комплекті. 

✔️ Ще одна "дипломатична перемога" з Угандою: російський міністр підписав заяву про нерозміщення зброї в космосі. Підозрюю, що після цього Кампала (столиця цієї держави) екстрено мусила згорнути космічно-бумерангову програму. 

✔️ Кенії він підкинув 34 тис. тонн гуманітарки у вигляді добрив. Ці добрива потрапили під європейські санкції, і РФ було вигідніше збагрити їх, ніж платити за фрахт судна, але не кажіть цього кенійцям.

✔️ Найбільше пощастило президентові Еритреї Афеворку, якого бункерний прийняв у кремлі, при чому - не за довгим столом, а як рідного. Еритреєць прибув «поглибити розуміння», тобто дуже гроші потрібні. Афеворкі може багато чому навчити Путіна: він при владі з 1993 року, вліз у силу силенну військових конфліктів, постійно перебуває під санкціями й при цьому ще в силах «поглиблювати розуміння». Не знаю, як глибоко це порозміння поглиблене, відомо тільки, що Еритрея на рівні з Білорусією, Північною Кореєю та Сирією  не підтримують резолюцію ООН про засудження орків. 

▶️ Політично та ментально бідні регіони Африки давно колонізовані Китаєм. Тому особливих впливів Московії там не світить. «Поглиблюючи розуміння», бункерний прагне показати, що не сидить у політичному карцері. Насправді ордер гаазького  Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт ізолював кремлівського карлика.

● Ордер МКС перетворив Путіна на вигнанця навіть в очах африканських вождів. ПАР не може гарантувати недоторканності фюреру на саміт БРІКС в серпні. Очевидно, російський вождь зустріч пропустить.

● Він побоявся їхати в Індію: саміт ШОС проведуть в онлайн-режимі в липні. 

● Він не поїде в Туреччину на інавгурацію Ердогана. 

● Китай, щоб дарма не турбувати ізольованого від світу Путіна, взагалі не запросив Росію на зустріч з країнами Центральної Азії: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан зустрілись з Сі в китайському Сіані без свого недавнього куратора. Ці країни впродовж 30 років перебували під впливом РФ, але Китай цинічно користується моментом і витісняє Москву. 

Московія завжди вдавала з себе велику державу, змінюється лише конфігурація цієї величі. Спершу вона брала участь у G8 (G7+1), була повноправним членом G20, а тепер докотилася до "лідерства" у саміті найбідніших африканських держав. І виникає лише одне запитання, яка подія настане першою: у кремля завершаться гроші на африканські подачки чи у самих африканців зʼявиться почуття гідності.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/788

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