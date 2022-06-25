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Лідери ЄС домовились посилювати санкції проти РФ і продовжувати військову допомогу Україні

Лідери ЄС домовились посилювати санкції проти РФ і продовжувати військову допомогу Україні

Європейська рада за підсумками засідання в Брюсселі в четвер і п’ятницю ухвалила рішення продовжувати санкційний тиск на Росію і далі надавати Україні необхідну зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заключному комюніке лідери ЄС підкреслили, що "рішуче засуджують невибіркові напади Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру та закликають РФ негайно і без попередніх умов вивести всіх свої війська і військову техніку з усієї окупованої території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Українці, зокрема діти, яких примусово вивезли до Росії, повинні негайно бути повернуті безпечним шляхом. Росія, Білорусь і всі відповідальні за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини будуть притягнуті до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права", – йдеться в комюніке.

Лідери ЄС також підкреслили, що шостий пакет санкцій проти Росії збільшує тиск на неї з тим, щоб вона припинила війну проти України.

"Продовжиться робота над санкціями, зокрема для посилення їхнього впровадження і уникнення ухиляння від них. Європейська рада закликає всі країни виконувати санкції ЄС, зокрема країни-кандидати. Слід швидко завершити роботу щодо рішення Ради, яке додає порушення обмежувальних заходів ЄС у перелік злочинів ЄС", – підкреслюється в документі.

Що стосується України, то Європейська рада наголошує, що лишається вірною зобов’язанню надавати подальшу військову підтримку, "щоб допомогти Україні здійснювати її невід’ємне право на самооборону проти російської агресії та захищати її територіальну цілісність і суверенітет".

"З цією метою Європейська рада закликає Раду ЄС швидко працювати для подальшого збільшення військової підтримки (України)", – зазначили лідери ЄС.

Також, як повідомлялося, Європейська рада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Источник: eurointegration.com.ua

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