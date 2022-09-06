МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 6 вересня опублікувало звіт за підсумками візиту своєї місії на окуповану росією Запорізьку АЕС. Вона зокрема підтвердила присутність російських військових на станції.

Про це повідомили у Twitter організації, пише Громадське.

Документ загалом складається з 52 сторінок. Головні тези:

Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об’єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині України та за її межами.

Росія розмістила «військовий персонал, транспортні засоби та обладнання» в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2.

МАГАТЕ закликає негайно припинити обстріл території АЕС та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов’язаних з нею об’єктів. Наразі існує гостра потреба вжити тимчасових заходів для запобігання ядерній аварії, зокрема встановити безпечну зону навколо ЗАЕС.

Потрібна домовленість усіх сторін для створення захисної зони навколо ЗАЕС, щоб уникнути пошкоджень.

МАГАТЕ готове розпочати консультації для термінового створення такої зони.

Життєво важливо встановити постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об’єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.

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