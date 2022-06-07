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МАГАТЕ працює над організацією міжнародної місії на захоплену росіянами Запорізьку АЕС

МАГАТЕ працює над організацією міжнародної місії на захоплену росіянами Запорізьку АЕС

МАГАТЕ працює над організацією міжнародної місії експертів на захоплену росіянами Запорізьку АЕС з метою проведення необхідних робіт з ядерної безпеки, захисту і гарантій.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у понеділок у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

«Я активно працюю над тим, щоб узгодити, організувати та очолити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ на найбільшу атомну електростанцію України — Запорізьку АЕС, найбільшу у Європі, для проведення необхідних робіт з ядерної безпеки, захисту та гарантій на цьому об’єкті», — заявив Гроссі.

Він згадав про звернення українського уряду, який закликав «генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша подвоїти зусилля, щоб знайти шляхи якнайшвидшого визволення ЗАЕС від російських загарбників, повернути її під повний контроль України, відновити безпеку станції та розробити ефективні умови відправлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою МАГАТЕ/ООН».

«Ми розробляємо способи відправлення такої місії; інші міркування не повинні перешкоджати виконанню цієї важливої ​​міжнародної місії», — заявив гендиректор МАГАТЕ.

Він поінформував Раду керуючих МАГАТЕ про те, що територія Запорізької АЕС «залишається під контролем російських сил», та висловив серйозну стурбованість у зв’язку з «надзвичайно напруженими та складними умовами роботи, в яких працюють українські керівний склад та персонал станції».

«Ситуація на Запорізькій АЕС не лише викликає серйозні та нагальні гуманітарні проблеми, а і є явним і реальним ризиком для безпеки, захисту та гарантій на АЕС. З боку України є занепокоєння щодо перебоїв у ланцюжку постачання запасних частин на Запорізьку АЕС. Це означає, що зараз принаймні п’ять із семи необхідних стовпів ядерної безпеки та фізичної безпеки на об’єкті були скомпрометовані», — заявив Гроссі.

Він також вказав на повідомлення українського регулятора про «втрату контролю» на ядерним матеріалом на станції, який підпадає під дію Угоди про гарантії між Україною та МАГАТЕ. Крім того, відбулася втрата передачі даних про гарантії із Запорізької АЕС в МАГАТЕ.

Источник: sprotyv.info

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