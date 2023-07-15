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Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни

Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни

Близько 44% українців, які рятувалися у ФРН через війну рф проти України, хочуть залишитися в країні надовго, свідчить свіже соціологічне дослідження, опубліковане в середу, 12 липня, повідомляє (https://www.dw.com/uk/vse-bilse-bizenciv-z-ukraini-hocut-zalisitisa-v-nimeccini-opituvanna/a-66214287?maca=Ukr-Red-Telegram) Deutsche Welle.

Кількість тих, хто планує залишитися збільшилася на 5% порівняно із літом минулого року.

Три чверті з близько мільйона українців, які отримали притулок у ФРН, відвідують або вже закінчили мовні та інтеграційні курси. Водночас фактична інтеграція українців на німецькому ринку праці навіть після завершення курсів йде повільно. Причина – мовні проблеми.

Наразі лише 18 % біженців з України працевлаштовані. Це лише на 1% більше, ніж влітку 2022 року. Ще однією з перепон в працевлаштуванні опитані називали потребу в догляді за дітьми.

Тому рівень зайнятості серед матерів з маленькими дітьми становить всього 3%.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/62181

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