Министр энергетики дал распоряжение создать новое госпредприятие «Укруголь»

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды приняли решение создать государственное предприятие "Укруголь".

Документ, который подписал министр Алексей Оржель, опубликован на сайте ведомства.

"Приказываю создать государственное предприятие "Укруголь" по юридическому адресу: 03680, г. Киев, проспект Академика Палладина, 46/2", - говорится в документе.

Также по приказу Алексея Оржеля Департаменту по работе с персоналом Минэнерго поручено принять меры по назначению руководителя госпредприятия, а данные о новой госкомпании внести в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщили в ведомстве, "Укруголь" создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина будет получать ежегодно 2-3 миллиарда долларов за транзит российского газа по новому пятилетнему контракту.

Источник: golos.ua

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