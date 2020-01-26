Министр инфраструктуры считает государство неэффективным управленцем
По мнению Владислава Криклия, нужно убыточные предприятия приватизировать и отдавать в концессию, чтобы инвестор вкладывал деньги в их развитие
Кабинет министров Украины начинает большое строительство, так как каждая гривня инвестиций в инфраструктурные проекты через год возвращается с дополнительными двумя гривнями.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Укринформ".
"Об инвестициях в развитие, почему мы начинаем большое строительство в этом году — каждая гривня которая тратится и вкладывается в инфраструктурные проекты сегодня, она с мультипликатором плюс две гривня через год возвращается. И это, собственно, о новых рабочих местах и о том, чтобы росла экономика" — сказал Криклий.
По его словам, государство является неэффективным управленцем, следовательно, убыточные предприятия нужно приватизировать, отдавать в концессию и тому подобное, чтобы заходил инвестор и вкладывал деньги в их развитие.
Напомним, ранее Владислав Криклий в интервью Delo.ua заявил, что инвестиционные фонды из Азии интересуются большими проектами в Украине, в частности, строительством концессионной окружной дороги вокруг столицы.
Перед этим он утверждал, что принятие законов о железнодорожном и внутриводном транспорте в Украине обеспечит дополнительный рост экономики на 3% в год.
Источник: delo.ua