Мільярди на нову БМП: США замінить всесвітньовідому M2 Bradley

Майбутня бойова машина механізованої піхоти XM30 армії США має кардинально змінити всю категорію бойових машин піхоти (БМП), коли вона надійде на озброєння у 2027 році, замінивши застарілу M2 Bradley.

Відповідно до інформації, яку розповсюдили автор оборонного видання Army Recognition, Пентагон виділив компаніям General Dynamics (GDLS) і American Rheinmetall по $800 млн на розробку прототипів цієї машини в рамках програми Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), повідомляє АрміяInform.

Загальна вартість програми переозброєння оцінюється в $45 млрд. Причому армія Сполучених Штатів планує закупити приблизно 3,8 тис одиниць нової бронетехніки.

У червні 2023 року GDLS та American Rheinmetall були обрані з п’яти конкурентів для фінального етапу детального проєктування, тоді як Point Blank Enterprises, Oshkosh Defense та BAE Systems були відсіяні з конкурсу.

Оцінюючи концепти майбутньої БМП експерти з ІКК Defense Express зокрема заявили, що фактично мова йде про більш ніж класичну сучасну БМП з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділу. А також нарочито підкресленим бронезахистом у вигляді, скоріш за все, елементів динамічного захисту у нижній лобовій частині корпуса та деталей по бортах, які додатково посилені накладними елементами.

Більш ґрунтовно в новинці розбиралися фахівці з оборонного порталу Army Recognition. Автори сайту вважають, що XM30 внесе значні зміни в категорію бойових машин піхоти (БМП), маючи гармату 50×228 мм у башті з дистанційним керуванням, подвійні протитанкові керовані ракети (ПТРК), систему управління вогнем із підтримкою штучного інтелекту та гібридну трансмісію.

XM30 матиме екіпаж з двох осіб (механіка-водія та командира) і перевозитиме шість піхотинців. Розмір і місткість транспортного засобу були розроблені таким чином, щоб підтримувати баланс між вогневою міццю та мобільністю, водночас запобігаючи тому, щоб він став занадто великим або важким, як це спостерігалося в деяких попередніх конструкціях БМП. Бойова машина буде розроблена для роботи разом з майбутніми версіями основного бойового танку M1 Abrams і, як очікується, включатиме захист від безпілотних літальних систем (UAS).

Цифрова інженерія займає центральне місце в розробці XM30. На ранніх етапах програми п’ятьом вищезгаданим підрядникам було надано приблизно по $60 млн для створення цифрових проєктів на основі вимог армії. Завдяки цьому процесу, який полегшив проєктування, розробку та можливі майбутні оновлення, армія США уточнила вимоги до броньовика та переконалася, що вони досяжні, уникаючи проблем, які призвели до скасування попередніх програм.

Наприклад, використовуючи 3D-моделі та моделювання на ранніх етапах проєктування, армія отримала від підрядників гарантії, що всі вимоги та підсистеми, включаючи датчики та механізми керування вогнем, узгоджені до того, як будуть створені фізичні прототипи. Цей підхід мінімізував витрати на розробку та допомагає підрядникам і армії швидко вирішувати будь-які проблеми з проєктуванням, які виникають під час цього процесу.

Модульна конструкція XM30 підтримує майбутні технологічні оновлення, дозволяючи інтегрувати нові системи з мінімальними змінами в основній архітектурі автомобіля. Оснащений гібридно-електричним приводом і різними системами озброєння, включаючи 50-міліметрову гармату та протитанкові керовані ракети, XM30 налаштований відповідно до поточних експлуатаційних вимог, зберігаючи при цьому гнучкість для майбутніх потреб.

Програма XM30 є продовженням зусиль армії США щодо заміни M2 Bradley, яка перебуває на озброєнні з 1980-х років. Незважаючи на кілька попередніх спроб, включаючи програми Ground Combat Vehicle і Future Combat System, такі ініціативи не були успішними. Здебільшого через проблеми з узгодженням вимог, фінансуванням, технологією створення та графіку виготовлення прототипів.

Полковник Джеффрі Джуранд, керівник проєкту XM30, підкреслив, що поточна програма узгоджена в цих областях і підтримується використанням цифрових технологій. Цей підхід дозволяє проектувати та тестувати автомобіль за допомогою цифрових моделей, уникаючи деяких проблем, з якими стикалися попередні програми.

І General Dynamics, і Rheinmetall були обрані для просування вперед у конкурсі, причому армія США зараз перебуває на третьому етапі п’ятиетапного графіку. Ці підрядники поставлять прототипи у війська до кінця 2026 року, а Пентагон проведе критичний аналіз конструкції до першої половини 2025 фінансового року. Остаточний вибір єдиного постачальника для виробництва відбудеться приблизно в першому кварталі 2028 фінансового року після тестування та оцінки прототипів.

Програма також підтримується підходом «цифрової трійці», який включає системну інженерію на основі моделей, цифрову інженерію та розробку, безпеку та експлуатацію (DevSecOps). Цей цифровий підхід дозволив покращити відстеження та зв’язок між підрядниками та армією, а помилки виявлялися та виправлялися на ранніх етапах процесу проєктування.

XM30 є однією з шести програм, визначених Пентагоном для демонстрації переваг цифрової техніки. Використання армією США цифрової техніки для цього проєкту має на меті підвищити ефективність проектування, зменшити витрати та забезпечити модульність бронеавтомобіля та його адаптивність до майбутніх потреб.

Програма отримала довіру вищого армійського керівництва Сполучених Штатів, яке висловило підтримку її цілям і її потенціалу для забезпечення довгострокових переваг, включаючи економію коштів завдяки її відкритій архітектурі.

У міру просування програми інші етапи будуть зосереджені на розробці прототипу, тестуванні та оцінці. Армія США планує розпочати випробування прототипів у 2026 році, а остаточне рішення щодо виробництва очікується у 2028 році.

Джерело: armyinform.com.ua

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