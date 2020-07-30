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Мінцифра спільно з КНУ впровадить діджитал-курси для студентів та планує ряд проєктів з цифровізації освіти

Мінцифра спільно з КНУ впровадить діджитал-курси для студентів та планує ряд проєктів з цифровізації освіти

29 липня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Партнерство передбачає:

● створення курсу для студентів про діджитал маркетинг на платформі Дія.Цифрова освіта, що буде доступним з нового навчального року

● співпрацю в напрямку вдосконалення цифрової грамотності викладачів

● проєкти з розвитку підприємництва для студентів у рамках проєкту Дія.Бізнес

● нові проєкти в сфері цифровізації освіти

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет наголосив, що цифровізація — це розширення можливостей. «Це додаток до основного компоненту освіти. Можливість здобувати розширене коло знань не тільки традиційно, за партою, але й користуватися розгалуженою мережею інформаційних ресурсів. Міністерство освіти та науки повністю підтримує процеси цифровізації освіти і буде надійним партнером», — заявив Сергій Шкарлет.

Під час церемонії підписання меморандуму заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що курс із діджитал маркетингу стане першим прикладом спільної роботи у продовження цього меморандуму. «Ми запропонуємо студентам освітній проєкт, про який вони завжди мріяли. Безкоштовно й у сучасному форматі освітнього серіалу, що буде розташований на платформі osvita.diia.gov.ua», — заявила Валерія Іонан.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський підкреслив, шо університет активно включився у реалізацію державних програм, які пов’язані з цифровізацією. «Незважаючи на складний час, ми не збавляли темпи роботи. Вже презентували«Університет у смартфоні». І зараз готуємо реалізацію нових проєктів», — заявив Леонід Губерський.

Запис трансляції на YouTube-сторінці Кабміну https://youtu.be/Ed_IE6WR4nA

Источник: thedigital.gov.ua

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