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Мінфін: У другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів буде спрямовано близько 4 млрд грн акцизного податку з пального

Мінфін: У другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів буде спрямовано близько 4 млрд грн акцизного податку з пального

Сьогодні Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році», якою унормував зарахування частини акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування у другому півріччі. Тож, у другому півріччі 2020 року до місцевих бюджетів буде спрямовано близько 4 млрд грн акцизного податку з пального.

Станом на 19.08.2020, на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено 1,2 млрд грн акцизного податку з пального, які очікують розподілу між бюджетами органів місцевого самоврядування.

Прийняте рішення дасть змогу щоденно в автоматичному режимі розподіляти частину – 13,44% акцизного податку з пального між бюджетами органів місцевого самоврядування.

Для місцевих бюджетів встановлюються частки, за якими акцизний податок зараховуватиметься до них у другому півріччі 2020 року.

Розмір таких часток (відповідно до Бюджетного кодексу) було визначено за даними реєстраторів розрахункових операцій, виходячи з фактичних обсягів пального, реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі на відповідній території у першому півріччі 2020 року.

Загалом, порівняно з першим півріччям 2020 року, розмір відповідних часток збільшиться для більш ніж 1000 місцевих бюджетів.

Источник: mof.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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