Мінус 2 взводних опорних пункти окупантів та 6 районів зосередження живої сили та військової техніки: зведення Генштабу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 вересня. 197 доба війни.

Протягом поточної доби ворог завдав 4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків, є жертви серед цивільного населення.

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка.

На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали Слов’янськ, Вірнопілля, Долину, Краснопілля та Нову Дмитрівку.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом поточної доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси ворога. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Втрати противника уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости