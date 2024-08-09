На поле боя тестируется более 165 разработок дронов

В ВСУ первыми в мире создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Это новый шаг в технологизации боевых действий, новаторства и асимметричных действий на поле боя.

Об этом пишет "Оборонный вестник" (https://defpol.org.ua/publication/pivroku-golovkoma-sirskogo-pro-klucovi-zmini-v-armii)

Количество дронов, поставивших на фронт за 6 месяцев этого года, уже значительно превышает количество поставленных за весь период широкомасштабного вторжения. Сейчас на поле боя уже тестируется и используется более 165 разработок.

В первой половине 2024 года Силы обороны нанесли поражение по около 200 важным объектам в тылу противника. Речь о дальнем огневом поражении (Deep Strike). Это объекты стратегического и оперативного значения в Севастополе, Джанкое, Керчи, Симферополе, Витино, Твери, Ахтубинске, Белгороде, Торопце, Донецке, Луганске, Бердянске.

Также вводится эшелонированная система РЭБ, подтвердившая ее эффективность на поле боя. Только за период с 22 по 27 июля 2024 г. было подавлено 7 916 БпЛА врага.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40329

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