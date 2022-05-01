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На следующей неделе ЕС планирует согласовать VI пакет санкций против россии

На следующей неделе ЕС планирует согласовать VI пакет санкций против россии

Все ждут, что там будет нефтяное эмбарго против рф. Это должно стать самым болезненным ударом по рашистской экономике. Для сравнения: в 2021 г. ЕС импортировал из рф сырой нефти и нефтепродуктов на 71 млрд евро, а газа - на 18 млрд.

В контексте параметров нефтяного эмбарго против рф чаще всего вспоминают аналогичное решение против Ирана. Отношения “Иран-нефть-Запад” описывать надо в книгах, что и делается. Началось экономическое противостояние Тегерана, прежде всего с США, с 1979 года. Причинами введения санкций в разное время были акции протеста, захват заложников, взрывы посольств, обогащение урана в попытках создать ядерную бомбу. Жесткие санкции были введены в 2018 году, так что на них – согласно прецеденту – думаю, и будут опираться в ЕС для разработки параметров нефтяного эмбарго рф.

При Трампе, за нарушение договора условий ядерной программы, США ввели запрет на продажу и передача наличных долларов Ирану, прекратили торговлю с ним золотом и драгметаллами, отказались от сделок в иранских риалах, прекратили экспорт из Ирана энергоресурсов и продукции других ключевых для страны секторов – от автомобилестроения (после нефте- и газодобычи это третья по значимости отрасль в стране) до производства ковров. Тоже самое мы наблюдаем сейчас с рф, в которой теперь не покупают икру, рашистский аналог персидских ковров.

Сейчас Иран пытается договориться о снятии этих санкций. И это понятно. В 2018 г. иранская экономика вошла в рецессию, которая продолжалась два года. Начавшийся было рост в 2020–2021 гг. не компенсировал падения – реальный ВВП остался на уровне 2008. Среднегодовая инфляция за 2018–2021 гг. составила 35% в год. Это примерно то, что ждет рашистов после введения санкций против них.

Кстати, о 2008-м. Тогда США и рф действовали против Ирана совместно. Ныне спившийся глава рашистского совбеза, дурачок дима медведев так сильно хотел айфон внимания и поддержки США, что согласился на “Перезагрузку” отношений, ездил в Кремниевую долину изучать опыт, ввел санкции на нефть и даже отказался продавать Ирану по уже подписанному контракту системы С-300 (они были переданы Тегерану уже хуйлом).

Вот что тогда говорил либерал-мишутка: “В том, что касается различного рода санкций, позиция россии достаточно проста, я недавно говорил об этом: санкции редко приводят к продуктивным результатам, но в некоторых ситуациях использование санкций является неизбежным...Мы готовы продолжать нашу совместную работу с администрацией Соединённых Штатов Америки и по вопросу мирной ядерной программы Ирана, и по другим вопросам. Самое главное, что мы вновь научились слушать друг друга. И это действительно важно для будущего наших стран и будущих отношений между нашими народами”.

Теперь же, заплывший алкаш, некогда надежда российских либералов и американских идеалистов, грозит всем Третьей мировой и сравнивает санкционный режим с инквизицией. Но, да, дурачок, сейчас именно тот момент о котором ты рассуждал 14 лет назад - санкции неизбежны, потому что так правильно!

Судя по всему, санкции ЕС будут вводиться по трем глобальным направлениям: танкерная нефть, трубопроводная нефть, вторичные санкции.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14090

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