На следующей неделе ЕС планирует согласовать VI пакет санкций против россии

Все ждут, что там будет нефтяное эмбарго против рф. Это должно стать самым болезненным ударом по рашистской экономике. Для сравнения: в 2021 г. ЕС импортировал из рф сырой нефти и нефтепродуктов на 71 млрд евро, а газа - на 18 млрд.

В контексте параметров нефтяного эмбарго против рф чаще всего вспоминают аналогичное решение против Ирана. Отношения “Иран-нефть-Запад” описывать надо в книгах, что и делается. Началось экономическое противостояние Тегерана, прежде всего с США, с 1979 года. Причинами введения санкций в разное время были акции протеста, захват заложников, взрывы посольств, обогащение урана в попытках создать ядерную бомбу. Жесткие санкции были введены в 2018 году, так что на них – согласно прецеденту – думаю, и будут опираться в ЕС для разработки параметров нефтяного эмбарго рф.

При Трампе, за нарушение договора условий ядерной программы, США ввели запрет на продажу и передача наличных долларов Ирану, прекратили торговлю с ним золотом и драгметаллами, отказались от сделок в иранских риалах, прекратили экспорт из Ирана энергоресурсов и продукции других ключевых для страны секторов – от автомобилестроения (после нефте- и газодобычи это третья по значимости отрасль в стране) до производства ковров. Тоже самое мы наблюдаем сейчас с рф, в которой теперь не покупают икру, рашистский аналог персидских ковров.

Сейчас Иран пытается договориться о снятии этих санкций. И это понятно. В 2018 г. иранская экономика вошла в рецессию, которая продолжалась два года. Начавшийся было рост в 2020–2021 гг. не компенсировал падения – реальный ВВП остался на уровне 2008. Среднегодовая инфляция за 2018–2021 гг. составила 35% в год. Это примерно то, что ждет рашистов после введения санкций против них.

Кстати, о 2008-м. Тогда США и рф действовали против Ирана совместно. Ныне спившийся глава рашистского совбеза, дурачок дима медведев так сильно хотел айфон внимания и поддержки США, что согласился на “Перезагрузку” отношений, ездил в Кремниевую долину изучать опыт, ввел санкции на нефть и даже отказался продавать Ирану по уже подписанному контракту системы С-300 (они были переданы Тегерану уже хуйлом).

Вот что тогда говорил либерал-мишутка: “В том, что касается различного рода санкций, позиция россии достаточно проста, я недавно говорил об этом: санкции редко приводят к продуктивным результатам, но в некоторых ситуациях использование санкций является неизбежным...Мы готовы продолжать нашу совместную работу с администрацией Соединённых Штатов Америки и по вопросу мирной ядерной программы Ирана, и по другим вопросам. Самое главное, что мы вновь научились слушать друг друга. И это действительно важно для будущего наших стран и будущих отношений между нашими народами”.

Теперь же, заплывший алкаш, некогда надежда российских либералов и американских идеалистов, грозит всем Третьей мировой и сравнивает санкционный режим с инквизицией. Но, да, дурачок, сейчас именно тот момент о котором ты рассуждал 14 лет назад - санкции неизбежны, потому что так правильно!

Судя по всему, санкции ЕС будут вводиться по трем глобальным направлениям: танкерная нефть, трубопроводная нефть, вторичные санкции.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14090

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