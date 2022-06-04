На Ізюмському напрямку РФ несе значні втрати серед живої сили та броньованої техніки – ОВА

Ворог продовжує обстріли околиць Харкова.

На Ізюмському напрямку російські війська несуть значні втрати серед живої сили та серед броньованої техніки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час інформаційного телемарафону

“У нас знову лунали обстріли. Обстріли були по околицях міста Харкова, Шевченківський, Київський райони. Так само було декілька ракетних ударів по Харківському району. Дуже сильно ворог обстрілює Золочів, знову Чугуївський район та Лузівський. Тобто в нас по області не спокійно”, – заявив він.

Крім того, за словами Синєгубова, українські збройні сили ведуть активні бойові дії на півночі області, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де ворог несе значні втрати серед живої сили та серед броньованої техніки. Там, як зазначив голова ОВА, українські військові не пропускають окупантів до Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 3 червня на Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

от TaboolaНОВОСТИ ПАРТНЕРОВБезкоштовний доступ для українців: Вивчи англійську, німецьку або польську за 3 тижні.BabbelЗеленський зробив тривожний прогноз на найближчі тижні війни в Україні (відео)https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/render_post_image_v1.htmlЭксклюзив! Айва нежно-желтая…АГРОМАРКЕТВ полку “Азов” звинуватили командира морпіхів у спробі втечі з блокадного МаріуполяУ Рубіжному окупанти викрали та ґвалтували жінку, поки вдома на неї чекали дітиПОСЛУГИRU+23ПІДТРИМАЙТЕ НАСОСТАННІ НОВИНИ

17:42Росіяни посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС – “Енергоатом”17:35Астролог назвав топ-5 скнар за знаком Зодіаку: не економні, а жадібні17:34Що чекає ринок криптовалют в найближчі роки: експерти виступили з похмурим прогнозом17:33Зеленський про атаку на Святогірську лавру, де перебували 300 осіб: знають, що обстрілюють17:33Україна і Росія обмінялися тілами загиблих військовихРекламаhttps://player.adtelligent.com/prebid/iframe.html?adid=31f8c6840ca3e9f&ref=https%3A%2F%2Fwww.unian.ua17:27Стилісти назвали топ-5 наймодніших речей на літо 202217:24У Європі готуються до багатотисячної хвилі біженців через голод на Близькому Сході – ЗМІ17:21Окупанти завезли до маріупольської школи російські підручники (відео)17:19В польському магазині чоловік побив 20-річну українку (відео)17:02Окупанти продовжують красти метал з Маріуполя: до порту зайшло друге судно17:00Гороскоп на 5 червня 2022: як домогтися успіху Овну і чому не варто плакати Діві16:57ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ – МЗС Польщі16:53“Сніжана, 12 років, помирає”: мережу зворушив дитячий малюнок на асфальті у Маріуполі (фото)16:50На Київщині не змогли встановити особи понад 200 вбитих окупантами людей (відео)16:50Макс Корж випустив потужний трек на підтримку України16:46Україна просить Індію стати гарантом безпеки і допомогти з відновленням країни – ЗМІ16:42В Україні відповіли на заклик Макрона “не допустити приниження Росії”16:32Юлія Мендель вийшла заміж16:29На Буковині з гонитвою затримали чоловіків, які намагалися втекти до Молдови16:26Розслідування ЗМІ довело, що Abandoned – це не нова Silent Hill, а гри не існує16:25Xiaomi оновила список застарілих смартфонів, які більше ніколи не оновляться16:24Підрозділи РФ відходять з Сєвєродонецька через контрнаступ “Інтернаціонального легіону” – Гіркін16:19Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-202216:17СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні (фото)16:11Нардепка від “СН” командує військовими у Сєвєродонецьку – Яніна СоколоваРеклама15:59Окупанти втрете за день вдарили по Сумщині: літак випустив шість ракет (фото)15:57У Москві помер підозрюваний в отруєнні полонієм екс-офіцера ФСБ Литвиненка15:48У Маріуполі росіяни встановили один банкомат для понад 100 тисяч людей (фото)15:31Окупанти знову обстріляли житлові квартали Миколаєва, є загиблі та поранені15:28Військові РФ можуть влаштувати переворот та вбити Путіна через провал у війні — The Sun15:28Словаччина відклала постачання гаубиць Zuzana 2 своїй армії і передасть їх ЗСУ15:26Контратака ЗСУ: бойовики “ДНР” звернулися до Путіна, щоб той забрав їх з Херсонщини – ОВА15:19Подоляк про переговори: Росія робить ставку на військове вирішення15:14Ватикан випустив срібну монету, присвячену Україні (фото)15:01Українські бійці збили дороговартісний російський безпілотник14:58На Донбасі ЗСУ із “Байрактара” майстерно знищили російський танк Т-72 (відео)14:52На Ізюмському напрямку РФ несе значні втрати серед живої сили та броньованої техніки – ОВА14:47Леся Нікітюк випустила новий хіт про війну з Росією (відео)14:47Українські військові сподівалися, що наступ РФ почнеться з Донбасу – бригадний генерал14:42Астролог назвав головних невдах червня-2022 за знаком Зодіаку: бережіть себе14:36В Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна14:24Українські зірки, які збільшили груди: фото до і після14:22“Беріть лопати і йдіть як піхота, помирайте”: росіянин розказав мамі, як він воює в Україні (аудіо)14:21“Це призведе до ядерної катастрофи”: Енергоатом про те, що може статися на Запорізькій АЕС14:17Стало відомо, скільки заробить збірна України з футболу в разі виходу на ЧС-2022 до КатаруРеклама14:12Арестович, привид Києва та Іскандер: про що українці найчастіше читають під час війни14:07На Донеччині від атаки РФ горить дерев’яний скит Святогірської лаври УПЦ МП (фото, відео)13:57Продюсер Олена Мозгова зробила патріотичне тату на всю руку (фото)13:50Скасування ЄС мит на український експорт набуло чинності13:42Майбутній опонент Ломаченка відмовив РФ у трансляції свого бою, зробивши її безплатною для України13:39На Миколаївщині внаслідок обстрілів окупантів поранено 9 людей13:32Усик може отримати шанс: промоутер виступив із заявою про майбутнє Ф’юрі13:31Невзоров після отримання громадянства України припустив, що буде з його паспортом РФ13:30Схоже, Sony випустить на ПК ще два ексклюзиви PlayStation, крім ігор про Людину-павука13:16Зірка серіалу “Школа” Трінчер вразила пишними грудьми в мокрому купальнику13:15На Харківщині через обстріли РФ постраждали десятеро цивільних: серед них 11-річна дитина13:09Посольство Мексики в РФ тролить росіян українською мовою13:07Російський соціолог про війну в Україні: шизофренічна свідомість хворого “вождя” розколота13:05ОНОВЛЕНО Ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумщині (фото)12:49У Слов’янську є електроенергія, водопостачання відсутнє майже тиждень – мер12:31В Одесі затримано зловмисника, який продавав гуманітарну допомогу військового призначення12:25Таролог перерахувала міста, на які може бути наступ (відео)12:21“Маємо гарантію, що вони не будуть розстріляні”: генерал-майор запасу СБУ розказав про полонених “азовців”12:21На Харківщині ЗСУ знищили сучасну станцію зв’язку російських окупантів (відео)12:20Головна сенсація 1-го туру Ліги націй: Данія на виїзді розбила чинних чемпіонів світу (відео)Реклама12:19Захід готує план припинення війни в Україні – CNN12:18Втрати РФ у війні з Україною перетнули нову психологічну позначку (інфографіка)12:05Британська розвідка вказала на важливий факт щодо дій Росії на Донбасі11:49Після звільнення від окупантів на Київщині ексгумовано понад 1,3 тисячі тіл загиблих11:41Фагот розповів про проросійськи налаштованого брата з Харкова11:35Швейцарія дозволила Європі постачати в Україну запчастини для військової техніки11:27Дід зі складом зброї та втеча ворога: “азовець” розповів унікальні військові історії (відео)11:25“Поставив каністру біля дверей і підпалив”: у РФ горіло відділення Росгвардії (відео)11:25Збірна Нідерландів завдала нищівної поразки Бельгії в матчі Ліги націй (відео)11:22Полякова згадала, як в 15 років отримувала по 100 доларів від чоловіків в шинку

Війна в УкраїніМобілізація в УкраїніЕвакуаційні поїзди: розкладНовини МаріуполяКуди звертатися біженцям у ЛьвовіЯк виїхати з України чоловікамНовини УкраїниНовини КиєваНовини ОдесиНовини ДніпраНовини ХарковаНовости ЛьвоваНовини економікиКурс долараБіткоіни-курсТарифи на електроенергіюТарифи на газУкрзалізницяПрогноз погодиПогода на завтраПогода на тижденьПогода на місяцьСиноптикПогода КиївГороскопГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьНовини спортуНовини футболуНовини боксуLiteРецептЛайфхакиМодаМагнітні буріМісячний календарЯке сьогодні святоВеликдень 2022

© UNIAN.NET, 1998 – 2022 Усі права дотримано.Копіювання текстів або зображень, поширення інформації УНІАН у будь-якій формі забороняється без письмової згоди УНІАН. Цитування матеріалів сайту УНІАН дозволено за умови відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретний матеріал не нижче другого абзацу. Матеріали з позначкою “Реклама”, “НК”, “Актуально”, “Точка зору”, “Офіційно”, “Прес-реліз”, “партнерський проект” і в розділах “Вікно”, “Особлива тема” публікуються на правах реклами.Правила користування сайтом Політика конфіденційності Про нас Редакційна політика Ми в соцмережахМи використовуємо cookiesПогоджуюсяjavascript:void(0)

Агентство Телевидения Новости