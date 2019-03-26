Нафтогаз передав морським піхотинцям ЗСУ безпілотний комплекс

Колектив Нафтогазу передав морським піхотинцям ЗСУ безпілотний комплекс українського виробництва «Валькірія» вартістю 150 тис. грн. Це обладнання необхідне для контролю обстановки, вчасного та адекватного реагування на дії ворога. Загалом співробітники Нафтогазу вже передали морським піхотинцям спорядження та обладнання на суму понад 820 тис. грн, зокрема:

- 15 бронежилетів Plate Carrier Perun 3M з пластинами Velmet ARM-600 AX;

- 15 балістичних шоломів Tor-D;

- 15 комплектів активних навушників з гарнітурою MSA Sordin #75305 Supreme Pro;

- 8 комплектів страхувальних систем Rockempire Skill Uni Police, карабінів Snappy TG та «вісімок»;

- 4 GPS-навігатори Garmin GPSMap 64S;

- Інше необхідне спорядження.

Щомісяця співробітники нашої компанії частину своєї зарплатні перераховують на підтримку армії – ми допомагаємо госпіталям та військовим частинам, купуємо медичне обладнання та спорядження для бійців.

З 2014 року колектив Нафтогазу надав допомогу для учасників АТО/ООС на 34 млн грн.

Будемо робити це й надалі – за передвиборчою метушнею важливо не забувати завдяки кому маємо мирне небо над головою.

Источник: facebook.com

Автор: Andriy Kobolyev

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