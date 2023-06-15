Насосну станцію, яка забезпечує водою три райони Харкова, підготували до роботи в автономному режимі

У Харкові триває підготовка до експлуатації в опалювальний період насосної станції, що забезпечує водопостачання трьох районів нашого міста – Індустріального, Основ’янського та Немишлянського.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Харківводоканал».

«Це одна із провідних станцій Харкова, вона забезпечує водою близько 30 відсотків мешканців міста. До того ж навантаження на станцію значно зросло коштом збільшення споживачів, адже багато харків’ян перебралися до цих відносно безпечних районів у період інтенсивних обстрілів. На об’єкті завершуємо оновлення електрообладнання та насосних агрегатів, міняємо запірну арматуру. Колективом намічено та виконується весь комплекс робіт, для забезпечення надійної експлуатації насосної станції в опалювальний період», – йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Олександр Черняєв, на станції завершили встановлення та провели контрольний запуск генераторів: тепер об’єкт підготовлений до автономної роботи, що дозволить забезпечувати водопостачання мешканців у період відсутності подачі електроенергії.

Агентство Телевидения Новости