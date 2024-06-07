Навчання BALTOPS 24 у Балтійському морі: НАТО починає морський бій проти росії

росія погрожує розширити територіальні води поруч із кордонами Литви та Фінляндії. НАТО готує наймасштабніші в історії навчання в Балтійському морі: близько 9 тисяч солдатів і 50 військових кораблів відпрацюють захисні маневри. Фокус з'ясував потенціал західного і російського флотів і представив можливі сценарії битв на воді.

Військове керівництво блоку НАТО проведе масштабні навчання BALTOPS 24 у Балтійському морі. Активна фаза маневрів, які будуть найбільшими в історії, розпочнеться з 7 по 20 червня. Північноатлантичний Альянс задіє 9 тисяч солдатів, 50 військових кораблів і 80 літаків.

Швеція і Фінляндія вперше приєднаються до BALTOPS як члени військового блоку. У литовське портове місто Клайпеда прибули данські та німецькі кораблі, НАТО продемонструє єдність і рішучість дати відсіч агресору, повідомляє литовський мовник LRT.

"Останніми тижнями росія активно заявляє про можливість перегляду кордонів у Балтійському регіоні. Поточні навчання НАТО дадуть нам відповіді на все, зокрема й на збільшений ризик для підводної інфраструктури", — заявив командувач Військово-морських сил Литви Гедрюс Пременецкас.

▶ ️Сила західного флоту: що відомо про кораблі, які беруть участь у BALTOPS 24

Блок НАТО і військово-морські сили країн-учасниць не публікують подробиць про типи бойових кораблів, які приєднаються до BALTOPS 24. З відкритих джерел відомо, що найбільшим кораблем у Балтійському морі буде американський USS New York довжиною близько 210 метрів.

Цікава деталь — корпус USS New York зроблено з переплавленої сталі веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Кораблебудівники закарбували пам'ять трагедії — теракту 11 вересня 2009 року, влаштованого бойовиками ісламістського угруповання "Аль-Каїда".

Військово-морські сили Литви посилили свій флот і готуються представити на навчаннях потужний катер Žaibas. Судно призначене для патрулювання, охорони, розвідки та підтримки водолазних робіт.

До тактичного етапу навчань приєднаються ще два сторожові кораблі ВМС Литви Skalvis і Aukstaitis.

▶ ️Флот НАТО проти кораблів росії: хто переможе в зіткненні?

Сполучені Штати володіють найпотужнішим і найчисленнішим запасом бойових кораблів. Очевидно, що військово-морські ресурси НАТО непорівнянні з росією, пояснює Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

У росії в наявності лише один несучий авіакрейсер, флагман військово-морського флоту "Адмирал Кузнецов". Корабель перебуває постійно на ремонті на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську. Передати військово-морському флоту його обіцяли наприкінці 2024 року.

США володіють 11 авіаносцями: десять із них — класу Nimitz, що вважаються найбільшими у світі, і один — класу Gerald R. Ford, названий на честь 38-го президента США Джеральда Форда (обіймав посаду голови Штатів із 1974 до 1977 року, — ред.).

Джерело: focus.ua

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