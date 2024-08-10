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Навіщо у росії заблокували YouTube

Навіщо у росії заблокували YouTube

Після заходів зі штучного уповільнення швидкості відтворення відео та погроз повного блокування сервісу YouTube з боку російської влади, користувачі на підконтрольній рф території фіксують повну зупинку відеохостингу.

▶️ росія приєдналася до країн, де заблоковано YouTube. У всіх цих країнах, так само як і в рф, є проблеми зі свободою слова та порушенням прав людини. Отже це – чергова демонстрація геополітичного вибору кремля, який є антидемократичним і антизахідним.

▶️ Блокування YouTube – свідчення того, що кремль не хоче миритися з інтернет-ресурсами, які він не контролює. Рішенню про блокування передували величезні зусилля і вкладення коштів у створення пропагандистського YouTube-контенту російською мовою, але цього виявилося замало.

▶️ YouTube є бізнес-інструментом, який дозволяв тисячам росіян заробляти. кремль забрав у них це джерело доходів, бо не є зацікавленим у збільшенні кількості фінансово незалежних громадян.

▶️ У росії вже заблоковано доступ до Facebook, Instagram, тисяч інтернет-сайтів: російських опозиційних та іноземних ресурсів. Це послідовна політика закриття росіян в інформаційному гетто.

▶️ Порушення кремлем права доступу до інформації відбувається не лише в рф, але й на тимчасово окупованих територіях України. москва змушує окупованих українців страждати разом з російськими громадянами.

Джерело: https://t.me/spravdi/40705

Новости портала «Весь Харьков»

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