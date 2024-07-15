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Індія може стати наступною країною, яка отримає засудження НАТО — аналітик

Індія може стати наступною країною, яка отримає засудження НАТО — аналітик

Керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок розповів в інтерв'ю Radio NV, що Індія наступною після Китаю може отримати засудження НАТО.

«Ця нахабність Китаю, яку він демонструє з початку широкомасштабного вторгнення, збільшуючи свої торгові відносини з росією, підтримуючи таким чином її ВПК, і зараз до цього клубу доєднується ще й Індія… Я думаю, Індія може стати наступною країною, яка отримає засудження з боку Альянсу. Китай думав, що йому зійде з рук така політика, але, слава Богу, що в Альянсі відреагували на це», — заявив Клочок в ефірі Radio NV.

Візит Нарендри Моді до росії та зустріч з Володимиром путіним

8 липня прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до москви — це його перший візит у рф з початку війни росії проти України. Індійський прем'єр відвідав рф у день, коли країна-агресорка вдарила по дитячій лікарні Охматдит у Києві, опублікувавши фото обіймів з ним.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на такий вчинок Моді, назвавши його «величезним розчаруванням та нищівним ударом по мирних зусиллях».

У Пентагоні заявили, що Індія залишається стратегічним партнером США.

За даними ЗМІ, путін після зустрічі з Моді вирішив звільнити всіх індійців, яких звербували до російської армії.

За даними Reuters, державні нафтопереробні підприємства Індії ведуть спільні переговори з росією щодо довгострокової угоди з імпорту нафти.

Джерело: nv.ua

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