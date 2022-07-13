Німеччина оприлюднила список зброї, переданої Україні

Уряд ФРН оприлюднив повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, переданої Україні, яка протистоїть збройній агресії росії.

Відповідний документ розміщений на офіційному сайті федерального уряду Німеччини, передає Укрінформ.

«У 2022 році Німеччина збільшила свої фонди для посилення потенціалу безпеки до 2 мільярдів євро. Ці додаткові кошти призначені передусім для України, а також для внесків Німеччини в Європейський фонд миру, з якого можуть відшкодовуватися витрати держав-членів ЄС на військову підтримку України»,- зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що Німеччина надала Україні летальну й нелетальну військову допомогу. Це включає, в тому числі:

3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;

14,0 тис. протитанкових мін;

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

2700 переносних зенітно-ракетних комплексів «СТРІЛА»;

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);

21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;

100 тисяч ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10 500 снарядів калібру 155 мм;

10 протидронових гармат;

14 протидронових датчиків і генераторів завад;

100 автоінжекторних пристроїв;

28 000 бойових касок;

15 палет військового обмундирування;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотна система;

3000 польових телефонів;

польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);

353 окулярів нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);

38 лазерних далекомірів;

Дизельне пальне та бензин (поставки тривають);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 000 попередньо розфасованих військових страв готові

запчастини для МіГ-29;

30 захищених автомобілів.

Крім того, повідомляється про заплановані поставки озброєння, техніки й обладнання. Серед низ зазначені, в тому числі бронетранспортери М113, самохідні зенітні установки GEPARD, контрбатарейні радари COBRA, системи залпового вогню MARS, інші системи.

Источник: ukrinform.ua

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