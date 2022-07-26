Месть Германии за поставки "гепардов"

После поставок Украине зенитных установок Gepard «Газпром» останавливает еще одну турбину трубопровода «Северный поток» и сокращает поставки газа в Германию в два раза относительно текущих уровней.

Прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 33 млн кубометров в сутки - или 20% от мощности газопровода. Сейчас «Газпром» качает 67 млн кубов в день.

Напомню, сегодня Алексей Резников завил, что Украина получила первые три из 15 обещанных Германией самоходных артиллерийских установок Gepard. Такая вот мелкая (впрочем, не очень мелкая) месть...

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15864

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