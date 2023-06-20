Німеччина вирішила перетворити біженців на кваліфікованих робітників

Федеральний уряд Німеччини затвердив законопроєкт, який полегшує правила імміграції кваліфікованих робітників та розширює систему професійного навчання іноземців. Очікується, що парламент схвалить законопроєкт цього тижня, пише Die Welt.

Новий закон дозволить залучати на ринок праці до 60 000 нових кваліфікованих працівників на рік.

Мета закону — підвищити кваліфікацію іноземців, щоб вони змогли знайти роботу щонайменше на 3500 євро зарплати на місяць і залишилися жити та працювати в Німеччині.

Закон також спрямований на те, щоб іноземцям з високою кваліфікацією, наприклад, лікарям, було легше отримати визнання своєї кваліфікації.

Щоб стимулювати іноземців навчатися та отримувати достатню кваліфікацію, уряд розробив нову систему балів ("карту можливостей"), яка полегшить пошук роботи в Німеччині. Також іноземцям роз'яснюватимуть, які перспективи на них чекають, якщо вони погодяться отримати кваліфіковану роботу.

За даними німецького уряду, Німеччині потрібно 400 000 нових кваліфікованих робітників на рік.

Джерело: liga.net

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