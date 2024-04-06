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Норвезький уряд показав «історичний план», який передбачає подвоєння витрат на оборону країни

Норвезький уряд показав «історичний план», який передбачає подвоєння витрат на оборону країни

«Ми повинні мати здатність захистити себе, якщо станеться криза чи війна. Сильніша оборона сприятиме стриманню тих, хто загрожуватиме нашому суверенітету», — каже прем'єр.

До 2036 року пропонується збільшення витрат на оборону на $60 млрд. Йдеться про поповнення ВМС новими фрегатами, підводними човнами, купівлю нових систем ППО. Також уряд хоче наростити кількість призовників на 4,6 тис. осіб, розвинути армію від 1 до 3 бригад. Цей план має затвердити парламент.

«Оскільки наше середовище безпеки погіршується, нам потрібно витрачати більше на оборону», – вважає міністр фінансів. Він вважає, що це також сприятиме створенню нових робочих місць.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43606

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