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«єОселя» – система пільгового кредитування тестується в “Дії”

«єОселя» – система пільгового кредитування тестується в “Дії”

Наразі проводиться робота над технічним доопрацюванням для запуску у додатку «Дія».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

«єОселя» – це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах, – заявили у Мінекономіки.

Цього року учасниками програми зможуть стати соціальні категорії:

військові та правоохоронці;медики;працівники освіти;вчені.Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися в Діі, а подати заявку стане можливим у кілька кліків.

Вже п’ять банків інтегровано у програму: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові розпочати видачу перших кредитів, – розповіли в Мінекономіки.

Детальніше: https://socportal.info/ua/news/minekonomiki-gosudarstvennaya-programma-dostupnogo-kreditovaniya-dlya-ukraintcev-eoselya-zarabotala-v-testovom-rezhime/

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