Отопление подключено в 76% домов

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, 76,3% домов и объектов социально-культурной сферы в Харькове подключены к отоплению по состоянию на 15:00 29 октября.

По информации КП «Харьковские тепловые сети», тепло уже включено в 73% жилых домов коммунальной формы собственности, домов «Харьковспецстрой» и ЧП «Град», в 87% домов ЖСК и ОСМД, в 68% ведомственного жилого фонда.

К отоплению подключены 93% лечебных учреждений, в т.ч. 97% больниц, 98,6% детских садов, 98% школ, 83% объектов культуры.

Работы по подключению тепла продолжаются.

Агентство Телевидения Новости