Пам’ятник дітям, які загинули в результаті збройної агресії рф у Харкові

Пам’ятник дітям, які загинули в результаті збройної агресії рф, відкрили 4 червня, на вул. Сумській, біля Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Монумент авторства скульптора Михайла Ятченка зображує хлопчика і дівчинку, які злітають над вибухом на крилах.У відкритті пам’ятника взяли участь перша леді України Олена Зеленська, Харківський міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, громадськості.«Важко відкривати пам’ятники загиблим. Особливо якщо ці загиблі – діти. Адже діти мають жити! Як мали жити маленькі мешканці розбитих російськими ракетами будинків по всій країні. Повинні були жити всі пасажири автівок з написом «Діти», розстріляних окупантами. Цей біль неможливо осягнути. У XXI столітті посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного знищення. Але світ має усвідомити, якщо не усвідомив досі: загроза нашим дітям – це загроза дітям взагалі. У дитинства немає кордонів. І водночас наші діти – наша відповідальність. Вони залежать від нас, сподіваються на нас, вірять нам. Вони – наше майбутнє, а ми – їхнє сьогодення. Тож маємо зробимо його найкращим, найбезпечнішим, сповненим любові – навіть посеред війни», – зазначила Олена Зеленська.Нагадаємо, що 4 червня відзначається Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії, заснований Генеральною Асамблеєю ООН. За час російського вторгнення в Україні загинуло 485 дітей.

Агентство Телевидения Новости