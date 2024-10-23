Перегони за розгортання лазерної зброї прискорюються: у FT назвали плюси і мінуси

Цього року американська армія вже використовувала високоенергетичні лазери для збивання безпілотників на Близькому Сході.

Військові в усьому світі шукають доступні способи протистояти зростаючим новим дешевим загрозам, таким як безпілотники. У зв'язку з цим оборонні компанії прискорюють свої плани з розробки недорогої, високоенергетичної лазерної зброї, пише Financial Times.

Зазначається, що в передові технології, які тривалий час вважалися радше науковою фантастикою, вкладають значні кошти деякі з найвідоміших у світі оборонних підрядників. Серед них - американська RTX, європейська MBDA та британська QinetiQ.

"Перегони за розгортання зброї, чиї лазерні промені прорізають метал і знищують електроніку, набули нової актуальності, оскільки уряди шукають більш економічно ефективні способи боротьби з розповсюдженням дешевих дронів і ракет", - ідеться в публікації.

Видання нагадало, що раніше в поточному році запущені повстанцями-хуситами в Червоному морі БПЛА британські та американські кораблі були змушені збивати дорогими ракетами.

"Зрештою економічно невигідно збивати безпілотник вартістю 100 або 1000 доларів за допомогою перехоплювача вартістю понад 1 мільйон доларів", - пояснив дослідник з питань оборони в некомерційному дослідницькому інституті Rand Europe Джеймс Блек.

За словами експертів, зростання безпілотних повітряних боїв виявило "асиметрію витрат", коли витрати на оборону перевищують витрати на наступ. У підсумку традиційні перехоплювачі, такі як ракети класу "земля-повітря", що запускаються американською системою Patriot, перетворилися на "складні системи", які мають свою ціну, додав Блек. Він припустив, що використання на війні в Україні тисяч недорогих безпілотників загрожує "змістити асиметрію витрат ще далі від сторони, що обороняється, на користь тієї, що нападає".

Лазерна зброя Британії DragonFire

Як пише Financial Times, протягом десятиліть США проводили дослідження так званої "зброї спрямованої енергії" - лазери і потужні мікрохвильові системи. І в поточному році американська армія вже використовувала високоенергетичні лазери для збивання безпілотників на Близькому Сході. Інші армії, зокрема Великої Британії, Франції, росії, Південної Кореї та Китаю, також інвестують у розробку зброї спрямованої енергії.

Наприклад, Міністерство оборони Великої Британії у квітні заявило, що прискорює розробку свого лазера DragonFire. У планах країни розгорнути відповідну зброю на кораблях Королівського флоту до 2027 року, що на п'ять років раніше, ніж спочатку планувалося, наголошується в статті. Передбачається, що DragonFire зможе стріляти по будь-якій повітряній цілі приблизно за 10 фунтів і з точністю, еквівалентною влучанню в фунтову монету з відстані в кілометр.

Команду розробників очолює європейська компанія MBDA, до якої входять QinetiQ і Leonardo. Початковий контракт на розробку прототипу лазера укладався сім років тому, і тоді не було жодних гарантій успіху, визнали в компанії.

"Це був прорив... ми не знали, чи доберемося ми туди взагалі", - зізнався директор із тактичних ударів у MBDA Майк М'ю.

Однак, експерти попереджають, що лазерні системи також дорогі у створенні, і урядам необхідно враховувати витрати на розробку, акцентувала аналітик Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень Ноа Сільвія. Також експерти вважають, що лазерну зброю та іншу зброю спрямованої енергії слід розглядати як додаткову можливість на полі бою, а не як панацею.

Джерело: unian.ua

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