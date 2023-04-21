Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 98

Перлы русских пропагандистов

Перлы русских пропагандистов

▶️ "Глава Антисионистского комитета Перми" Роман Юшков:

Женщины наши отвратительны именно потому и постольку, поскольку никудышны наши мужчины. Почему у чеченов высоконравственные и послушные бабы? Не потому ли, что находятся под контролем настоящих ответственных мужиков?

▶️ "Академик Международной Славянской Академии наук" Геннадий Колдасов:

В 1936-1938 годы Иосиф Виссарионович почистил страну от либеральных нечистот!

Потому необходимо создавать новую русскую знать, имеющую действительно русский корень в своём языке и душе.

▶️ "Доктор культурологии, профессор, эксперт Изборского клуба" Владимир Елистратов:

СВО на Украине – это освобождение прародины ариев!

СВО — это та же «Махабхарата».

Малороссия вернётся домой, в Россию, а потомки ариев (иранцы, индусы) вернутся на свою прародину — в южнорусские степи.

▶️ "Экономист" Михаил Хазин:

Евросоюз не доживёт и до осени, потому что простые люди живут там в нищете и всей семьёй купаются в одной ванной.

▶️ "Директор Центра русских исследований" Андрей Фурсов:

Мы хотим жить теперь не иначе, как с западною роскошью, забывая, что ни расовая энергия, ни природа наша не те, что там!

Для нас естественнее было бы натуральное хозяйство, нежели денежное, промыслы кустарные, нежели фабричные.

▶️ "Философ, эксперт «Изборского клуба»" Владимир Можегов:

И наш реванш, наша консервативная реконкиста в движении на Запад (Украина — Польша — Германия) будет продолжена! Освобождение и спасение оккупированной Европы от физического и культурного вырождения — наш христианский долг!

▶️ "Депутат ГД" Олег Матвейчев:

у России своя — зенитная — миссия. Комплекс, в который нас вгоняют и западники, и восточники, нужно забыть, поняв, какая у нас миссия — стать носителем Мирового Ока, Мирового Зрения — того, на что не способны будут ни первые, ни вторые!

▶️ "Писатель" Александр Проханов:

Под шатром Аркаима, в этой обсерватории, где расположены солнечные часы человечества, сойдутся лучшие представители Индии, Ирана, России. Русские, таджики, аланы вспомнят свою прародину, узрев своё историческое гнездо.

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Хорошо бы организовать украинский батальон для борьбы с Байденом. Но можно и не организовывать. Просто Z наклейте и вперёд, на врага!

▶️ "Писатель" Александр Проханов:

Только великий поэт Александр Блок мог предвидеть Донбасс, где цветёт без конца и без краю Русская Весна. Где витает бескрайняя Русская Мечта. Где грохочет и звенит стальной щит Специальной военной операции!

▶️ "Митрополит" Вениамин (Пушкарь):

Не унывайте, братья и сестры, сыны и дочери русские! В своей истории Русь всегда шла от страданий к страданиям. Когда у России были хорошие времена?

▶️ "Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку" Анатолий Аксаков:

На мой взгляд, будущего у биткоина нет. Поэтому я бы не советовал вкладываться в него, а держал бы деньги в российских цифровых активах.

▶️ "Политолог" Давид Нармания:

Россия сражается за суверенитет Германии и Франции! Именно КНР сможет предоставить Европе пространство для маневра в попытке вернуть суверенитет. А заодно и российские партнеры. В общем, все, кто не попал в "цивилизованный мир".

▶️ "Православный философ, историк" Евгений Евтушенко:

Почему русские такие добрые к другим народам?

И на сколько нас еще хватит? Отовсюду выглядывает личина либерала, инстинктивно нацеленного на разрушение любой позитивной системы, будь то семья, этнос или государство.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Фонд имущества Украины намерен в ближайшее время продать крупные госкомпании по заниженным ценам
Сегодня 08:51    5
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:48    12
СБУ повідомила про підозру ще вісьмом колаборантам: серед них – очільники «міністерств лнр» і кримський «депутат»
Сегодня 08:41    30
Що ми знаємо про самоізоляцію, сидячи під час коронавірусу по квартирах з усіма зручностями, інтернетом, телебаченням, телефоном?
Сегодня 08:30    48
ISW, 20 апреля
Сегодня 08:06    63
Повітряні сили знищили цієї ночі 10 із 11 «Shahed-136/131», якими противник атакував Україну
Сегодня 08:00    65
Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение
Сегодня 07:57    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно
Сегодня 07:52    68
«Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечайно лайк куда-нибудь нажму - ко мне в гости приедут» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    70
Оккупанты захватили 740 украинских месторождений полезных ископаемых и незаконно пользуются ими
Сегодня 07:31    80
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 