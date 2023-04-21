Перлы русских пропагандистов

▶️ "Глава Антисионистского комитета Перми" Роман Юшков:

Женщины наши отвратительны именно потому и постольку, поскольку никудышны наши мужчины. Почему у чеченов высоконравственные и послушные бабы? Не потому ли, что находятся под контролем настоящих ответственных мужиков?

▶️ "Академик Международной Славянской Академии наук" Геннадий Колдасов:

В 1936-1938 годы Иосиф Виссарионович почистил страну от либеральных нечистот!

Потому необходимо создавать новую русскую знать, имеющую действительно русский корень в своём языке и душе.

▶️ "Доктор культурологии, профессор, эксперт Изборского клуба" Владимир Елистратов:

СВО на Украине – это освобождение прародины ариев!

СВО — это та же «Махабхарата».

Малороссия вернётся домой, в Россию, а потомки ариев (иранцы, индусы) вернутся на свою прародину — в южнорусские степи.

▶️ "Экономист" Михаил Хазин:

Евросоюз не доживёт и до осени, потому что простые люди живут там в нищете и всей семьёй купаются в одной ванной.

▶️ "Директор Центра русских исследований" Андрей Фурсов:

Мы хотим жить теперь не иначе, как с западною роскошью, забывая, что ни расовая энергия, ни природа наша не те, что там!

Для нас естественнее было бы натуральное хозяйство, нежели денежное, промыслы кустарные, нежели фабричные.

▶️ "Философ, эксперт «Изборского клуба»" Владимир Можегов:

И наш реванш, наша консервативная реконкиста в движении на Запад (Украина — Польша — Германия) будет продолжена! Освобождение и спасение оккупированной Европы от физического и культурного вырождения — наш христианский долг!

▶️ "Депутат ГД" Олег Матвейчев:

у России своя — зенитная — миссия. Комплекс, в который нас вгоняют и западники, и восточники, нужно забыть, поняв, какая у нас миссия — стать носителем Мирового Ока, Мирового Зрения — того, на что не способны будут ни первые, ни вторые!

▶️ "Писатель" Александр Проханов:

Под шатром Аркаима, в этой обсерватории, где расположены солнечные часы человечества, сойдутся лучшие представители Индии, Ирана, России. Русские, таджики, аланы вспомнят свою прародину, узрев своё историческое гнездо.

▶️ "Философ" Александр Дугин:

Хорошо бы организовать украинский батальон для борьбы с Байденом. Но можно и не организовывать. Просто Z наклейте и вперёд, на врага!

▶️ "Писатель" Александр Проханов:

Только великий поэт Александр Блок мог предвидеть Донбасс, где цветёт без конца и без краю Русская Весна. Где витает бескрайняя Русская Мечта. Где грохочет и звенит стальной щит Специальной военной операции!

▶️ "Митрополит" Вениамин (Пушкарь):

Не унывайте, братья и сестры, сыны и дочери русские! В своей истории Русь всегда шла от страданий к страданиям. Когда у России были хорошие времена?

▶️ "Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку" Анатолий Аксаков:

На мой взгляд, будущего у биткоина нет. Поэтому я бы не советовал вкладываться в него, а держал бы деньги в российских цифровых активах.

▶️ "Политолог" Давид Нармания:

Россия сражается за суверенитет Германии и Франции! Именно КНР сможет предоставить Европе пространство для маневра в попытке вернуть суверенитет. А заодно и российские партнеры. В общем, все, кто не попал в "цивилизованный мир".

▶️ "Православный философ, историк" Евгений Евтушенко:

Почему русские такие добрые к другим народам?

И на сколько нас еще хватит? Отовсюду выглядывает личина либерала, инстинктивно нацеленного на разрушение любой позитивной системы, будь то семья, этнос или государство.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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