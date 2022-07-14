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Польща збирає гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate для України

Польща збирає гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate для України

Поляки планують назбирати для України гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate та наземну станцію управління ​​польської компанії WB Electronics

Про це інформує Бабель.

За перший день збору коштів було зібрано понад 20 тисяч злотих. Усього планують зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн).

"Польські дрони надходять з початку російського вторгнення та збирають позитивні відгуки. Сподіваємось, наша маленька акція принесе користь Україні та покаже, що ми в Польщі виробляємо дрони світового рівня", - зазначається на сайті зі збору коштів.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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