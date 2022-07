"Пост на завтра"

Предположу, что одним из последствий войны станет рост количества электромобилей в Украине. Рашисты планомерно разрушают топливную инфраструктуру, нарушается логистика поставок. И главное. Имея и до войны самый низкий уровень доходов в Европе, замораживание бизнесов и снижение всего, что только может снижаться (покупательной способности, производства, налоговых и таможенных поступлений) мы платим западную цену за литр бензина. Возьмем литр А-95.

Согласно данным GlobalPetrolPrices цена в Украине (51 грн) равна цене в Канаде и немного дешевле (на гривну) чем в Польше. Да, есть страны, где цены намного выше. То же исследование GPP показывает, что самый дорогой бензин в Гонконге (89 грн/л). На втором снизу месте – Норвегия (79 грн/л). https://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

В Норвегии с населением около 5,4 млн человек на дорогах 500 000 электроавтомобилей. Если добавить к ним “гибриды”, то на экологические авто приходится 88% ежегодных продаж. Именно поэтому Йон-Ивар Нюгард, министр транспорта Норвегии, сказал, что он считает «весьма вероятным», что всего через три года в стране не будет продаваться ни один новый бензиновый или дизельный автомобиль. Его слова приводит сегодняшняя The Times в материале о том, как и чем живет сейчас норвежский автопром. (https://www.thetimes.co.uk/article/how-norway-said-goodbye-to-petrol-and-is-charging-ahead-on-electric-cars-z9z766jg7)

Если вдруг кто-то думает, что они более ответственно относятся к экологии чем украинцы – это справедливо отчасти. Цитата: “45-летняя Анетт Фристад Халланд живет с мужем и четырьмя детьми в маленьком городке на побережье между Бергеном и Ставангером. У них есть электрический Volkswagen ID.3, а также они купили Tesla Model X, в основном из-за налоговых льгот.

«Вопрос окружающей среды был вторым», — сказала она”.

Именно – деньги. Климатическая революция в мировой энергетике сорвалась. Рашисты, манипулируя нефтью и газом заставили мир отказаться от размеренного перехода на “зеленую” энергетику. США просят Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и сами распаковывают свои запасы, Германия готова вернуться к добыче угля. JPMorgan Chase & Co пугают, что введение санкций на российскую нефть приведет к трехкратному, как они пишут, "космическому" подорожанию нефти в мире со 111 долларов за баррель до 380. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/jpmorgan-sees-stratospheric-380-oil-on-worst-case-russian-cut)

Переход на солнце и ветер откладывается, но это не значит, что нельзя сохранить элементы этой революции. Наша электроэнергетика развита. 50% энергии производят атомные и гидростанции. Мы стали частью европейской энергосистемы, что гарантирует не только возможности продажи, но и энергоподдержки со стороны ЕС в случае форс-мажоров. Да, нам необходимы вложения в сеть электрозаправок и, конечно, восстановление дорог. В Британии сейчас 5 зарядных станций на каждые 100 километров, а в Норвегии – 18.

Для нас пора вводить термин “стимул поневоле” (с) – когда мы потеряли что-то и нет смысла его восстанавливать, но создать и использовать на его месте что-то новое, более совершенное.

В данном случае “стимулом поневоле” для развития рынка электромобилей является серьезно пострадавшая топливная инфраструктура, высокая цена на топливо и довоенная зависимость от импортных поставок бензина, где одним из главных поставщиков была Беларусь и россия (https://kosatka.media/category/blog/news/ukraina-v-toplivnoy-petle-chem-grozit-i-kak-izbavitsya).

И опять же – деньги и реклама. Еще одна цитата из материала The Times: “Ключом к переходу (норвежцев - ЧЛ) на электромобили стал пакет субсидий, который сделал экономическое обоснование перехода непреодолимым. Налоги на импорт электромобилей были отменены в 1990 году, затем, в 1996 году, для них были снижены ежегодные дорожные сборы, в 1997 году были отменены дорожные сборы и плата за перевозку паромом, а в 2001 году был отменен 25%НДС разрешен проезд по полосам общественного транспорта с 2005 года. Введение льготы, как бы случайно, совпадали с появлением и продвижением на ТВ хитов Мортена Харкета, солиста A-ha, таких как Take on Me и The Sun Always Shines”.

Добавлю, что Харкет – икона для норвежцев и последовательный сторонник экологической политики. Пять лет тому он дал замечательный концерт MTV Unplugged "Summer Solstice", на который прибыл – и это было частью шоу – на трех Testla Model X

