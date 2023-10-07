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Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал шаг президента Словакии Зузаны Чапутовой, выступившей против намерения Минобороны предоставить Украине очередной пакет военной помощи — Radio Prague International

Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал шаг президента Словакии Зузаны Чапутовой, выступившей против намерения Минобороны предоставить Украине очередной пакет военной помощи — Radio Prague International

"По понятным причинам мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", - сказал Фиала на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24747

Новости портала «Весь Харьков»

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