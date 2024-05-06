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Харківщина, 6 травня

Харківщина, 6 травня

● 14:20 м. Харків. Внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки — постраждали 16 людей;

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.

● 6 травня 02:30 смт Золочів Богодухівський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено: будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка.

● 16:10 смт Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 79-річного чоловіка.

● 5 травня 15:25 зс рф с. Моначинівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 0,61 га території, знищили 74 вибухонебезпечні предмети.

Джерело: https://t.me/synegubov/9367

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