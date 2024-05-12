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Прем’єр-міністр Польщі провів перестановки в уряді на тлі шпигунства з боку росії — FT

Прем’єр-міністр Польщі провів перестановки в уряді на тлі шпигунства з боку росії — FT

Новий міністр внутрішніх справ неодноразово попереджав про російську загрозу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск призначив свого колишнього керівника оборонного відомства і відвертого критика росії на посаду міністра внутрішніх справ на тлі посилення занепокоєння щодо шпигунства з боку москви. Оголошуючи про свої перші перестановки в уряді з моменту вступу на посаду в грудні, Туск у п'ятницю 10 травня заявив, що Томаш Семоняк очолить Міністерство внутрішніх справ, зберігаючи при цьому свою нинішню роль координатора внутрішніх спецслужб. Семоняк був міністром оборони з 2011 по 2015 рік під час попереднього терміну Туска на посаді прем'єр-міністра, повідомляє Financial Times.

Туск заявив, що має "необмежену довіру" до Семоняка, який неодноразово попереджав про російську загрозу відтоді, як москва анексувала Крим у 2014 році. Польський прем'єр-міністр і його коаліція неодноразово попереджали про російське втручання в Польщі, зокрема, за допомогою шпигунів, дезінформації та кібератак.

Польська влада визнала, що кілька державних установ нещодавно стали мішенню кібератаки, здійсненої хакерською групою APT28, пов'язаною з російською службою військової розвідки. За останні роки група здійснила кілька таких атак по всій Європі, в тому числі в 2023 році на партію канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Окрім міністра внутрішніх справ, Туск також замінив трьох інших міністрів, які залишають уряд, щоб брати участь у виборах до Європейського парламенту наступного місяця, в тому числі міністра культури Бартоломея Сенкевича. У грудні Сенкевич здійснював нагляд за суперечливою реорганізацією польської державної медіакомпанії, яку Туск давно звинувачував у тому, що вона є інструментом пропаганди.

Джерело: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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