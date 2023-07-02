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Прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що НКРЕКП не узгоджувала з урядом підвищення тарифів на воду з 1 липня.
"Непогоджені рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг йдуть у розріз із політикою уряду.
Доручив міністру енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо перегляду таких рішень", — написав Шмигаль.
**29 червня НКРЕКП погодила підвищення тарифів на воду для 33 водоканалів. Ціна має зрости в середньому на 32%. Старі тарифи залишаться лише у Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.
Підвищення пропонують проводити у два етапи: перший — з 1 липня, другий — з 1 вересня.
Джерело: https://t.me/znua_live/100599