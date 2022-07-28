Призначений голова САП

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні, 28 липня, був призначений Олександр Клименко.

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у Телеграмі.

“Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення”, – повідомив Єрмак.

Конкурсна комісія з обрання керівника САП з минулого року не могла затвердити результати конкурсу, згідно з якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Олександр Клименко народився 1986 року. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у Харкові. У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві. З 2015 року Клименко працював старшим слідчим у Нацполіції. Він розслідував справи щодо розкрадання майна та коштів, у тому числі й на Укрзалізниці.

У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро і став детективом, потім – старшим детективом, а у листопаді 2017 – керівником відділу.

Він розслідував справи екс-нардепа Олександра Онищенка, екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за направлення правоохоронних органів. Він також очолює групу прокурорів у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Агентство Телевидения Новости