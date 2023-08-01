Про Харківську Міську клінічну лікарню

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова не зупиняла роботу. Цілодобово лікарі надавали допомогу хворим та постраждалим.

Всього з 24 лютого 2022 року до медзакладу звернулося близько 36 тис. хворих та постраждалих, понад 21 тис. пацієнтів було госпіталізовано. У лікарні зазначили, що за цей час до них доправили понад 1 тис. постраждалих внаслідок бойових дій, в т. ч. 31 дитину. Більшість поранених перебувала у важкому стані, який потребував екстреної госпіталізації та надання спеціалізованої допомоги. Всього з 24 лютого минулого року в лікарні провели понад 8 тис. операцій.

До лав ЗСУ вступили 14 працівників медзакладу, які тепер надають допомогу захисникам України.

Джерело: https://t.me/vekha/69930

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