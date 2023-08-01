Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень - Андрій Холодов від "Слуги народу"

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше "Схеми" писали, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.

За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14958

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