Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 143

Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень

Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень

Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень - Андрій Холодов від "Слуги народу"

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше "Схеми" писали, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.

За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень

Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14958

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіяни кажуть, що нові закони позбавляють українців трудових прав. Це – неправда
Сегодня 10:55    73
Ми будемо країною людей з інвалідністю. Це не зробить нас слабкішими
Сегодня 10:40    93
“Мілітарний”: израильское судно первым прорвало российскую зерновую блокаду
Сегодня 10:04    124
Долги россиян за ЖКХ установили новый исторический рекорд
Сегодня 09:39    106
росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей
Сегодня 09:27    100
Про Харківську Міську клінічну лікарню
Сегодня 09:03    150
Харківщина, 1 серпня
Сегодня 08:57    110
Бункерний нацьковує «білоруську борзу» на НАТО: "вагнерівці" займуться експортом тероризму до ЄС
Сегодня 08:51    114
Фото пошкодженного Чонгарського мосту
Сегодня 08:29    153
Зміни в законі про мобілізацію в росії свідчать, що путін готується до великої війни
Сегодня 08:18    150
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 