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Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень
Ще один нардеп написав заяву про складання повноважень - Андрій Холодов від "Слуги народу"
Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
Раніше "Схеми" писали, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував.
За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.
Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14958