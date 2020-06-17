Продление адаптивного карантина до 31 июля: подробности

Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля 2020 года. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что на протяжении последней недели количество заболевших коронавирусом в Украине постоянно увеличивается.

"Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина. Однако угрозы от вируса не стали меньше. Сегодня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля, ведь это сейчас самый эффективный способ противостоять распространению коронавируса. Решение принято с доработкой в однодневный срок", - отметил премьер.

Шмыгаль уточнил, что под запретом останется пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Что касается транспорта, то там, как и раньше, будут запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Глава правительства также рассказал, что были обновлены механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Они могут устанавливаться в отношении:

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проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

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деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

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работы метрополитена;

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перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

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посещения учреждений дошкольного образования;

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работы культурных заведений, фитнес-центров и спортзалов;

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деятельности заведений питания.

Кроме того, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором имеется один из следующих признаков:

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загруженность коек составляет более 50%;

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среднее количество ПЦР - и ИФА-тестов составляет менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

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коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

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показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более 8 случаев на 100 тысяч населения.

"Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации", - сообщил премьер.

Агентство Телевидения Новости