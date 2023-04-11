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Прокуратура вимагає привести в безпечний стан протирадіаційне укриття на Харківщині

Прокуратура вимагає привести в безпечний стан протирадіаційне укриття на Харківщині

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву до комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту.

Встановлено, що на балансі одного з комунальних підприємств, розташованих у м. Лозова, перебуває захисна споруда цивільного захисту, розрахована на укриття 120 осіб.

Незважаючи на те, що ще в лютому 2022 року інспектором ДСНС України у Харківській області виявлено, що зазначене протирадіаційне укриття не забезпечено необхідним майном, лікарськими засобами, медичними виробами, дизельною електростанцією, системами зв’язку і оповіщення тощо, про що було складено відповідний припис, порушення досі не усунуті.

Бездіяльність підприємства та, як наслідок, відсутність умов для перебування людей в укритті наражає людей на додаткову небезпеку у випадку загроз, зокрема — в умовах діючого на території України воєнного стану.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась з відповідним позовом до Харківського окружного адміністративного суду. Наразі судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости

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