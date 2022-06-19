Пропуск автобусів на виїзд до Польщі через «Краковець-Корчова» тимчасово призупинили

З 19 червня тимчасово призупинили пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску «Краківець-Корчова» на виїзд з України до Польщі.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Фейсбуці.

«З 19 червня тимчасово не буде здійснюватись пропуск пасажирських автобусів через пункт пропуску «Краківець-Корчова» на виїзд з України до Польщі», - йдеться у повідомленні.

ДПСУ просить українців обрати інші пункти пропуску для перетину кордону – «Грушів -Будомєж», «Шегині - Медика», «Рава-Руська – Хребенне».

Водночас зазначається, що порядок пропуску автобусів на в‘їзд в Україну залишиться без змін.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 17 червня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше як 81 тис. осіб та 20 тис. транспортних засобів.

Источник: ukrinform.ua

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