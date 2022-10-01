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Путин действует примитивно

Путин действует примитивно

Максимально примитивно и предсказуемо, насколько это вообще возможно.

Технология "признать независимость - включить в РФ" понятна.

Дальнейшая формулировка "защищать любыми средствами" ясна. Речь об очередной угрозе ядерным оружием. И не случайно Путин ссылается на Штаты, называя Хиросиму "прецедентом по применению ядерного оружия".

Путин указывает на переговоры, но - и тут обратите внимание - это не те переговоры, о которых он говорил ранее - это переговоры, в рамках которых Россия в ультимативном тоне фиксирует 4 области как российские, а значит Путин уже не хочет переговоров (тут вижу много ошибочных разночтений в экспертной среде!), он хочет "ядерной дубиной" принудить Запад (в том числе Украину) к переговорам на основе "4 территории мои; остальные - оставляю".

Концепция "изменения суверенитета" - это калька с Ковальчуков, которые в последние годы своими конспирологическими теориями на уровне РЕН и Чапман усердно капали на мозг двоечника-параноика, так в придачу ещё и тугодума.

К тому же финальный лозунг "За нами Россия!" - это концепция поражения; это концепция глухой обороны.

Путину в самый конец текста вставляют символический жест обороны на грани капитуляции.

Понятно.

Даже сами бояре в шоке от того, что их начальник один сумасшедший дед с параноей может решать за всю многомиллионную страну.

Путин действует примитивно

Джерело: https://t.me/cynic2020/7514

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