Расследование громких дел и снижение уровня преступности: силовики Харьковщины провели координационное совещание

Одно из главных достижений первого полугодия 2021 года в работе правоохранителей - снижение уровня преступности на 16 %. Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков озвучил несколько цифр, подтверждающих эту статистику. Существенно усилена борьба с организованной преступностью, говорит Фильчаков, обезврежено 24 группировки, прекращена деятельность 2 преступных организаций. В суд направлено 105 обвинительных актов в отношении 131 человека по делам, связанным с коррупцией.

Каждое второе уголовное преступление совершенное с начала года, отмечают в прокуратуре, раскрыто, однако работу по расследованию резонансных дел необходимо усиливать. Ведь часть громких преступлений остается нераскрытой. В частности, до сих пор не наказаны виновные в убийстве семьи судьи Владимира Трофимова, а также в убийстве и изнасиловании школьницы Алисы Онищук в поселке Покотиловка. В Главном следственном управлении уверяют - постоянно работают над устранением недостатков в работе.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Викрито організовані групи, якими скоєно ряд вимагань, шахрайств, грабежів на підприємствах, крадіжок, а також привласнення квартир людей похилого віку. Проте весь потенціал правоохоронної системи регіону у сфері протидії організованій злочинності на пріоритетних напрямах ще не розкрито.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковской обл.:

В-цілому, нам вдалося забезпечити більш стабільний рівень роботи та отримати позитивну динаміку у загальних напрямках оперативно-службової діяльності. Так, протягом першого півріччя 21 року загальний відсоток розкриття злочинів склав 56 відсотків, це +15 до результатів 20-го року. Розкриття по тяжких та особливо тяжких злочинах за перше півріччя 21 року становить 63 відсотки.

Кроме того, отмечает прокурор области, следует тщательно проверять информацию по жалобам на бездействие полицейских в районных подразделениях. А таких обращений с начала года накопилось больше сотни.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Протягом поточного року на вашу адресу було направлено 159 листів щодо проведення перевірок у зв'язку із неналежним виконанням службових обов'язків слідчих підрозділів органів Національної поліції. На даний час залишаються нерозглянутими 83.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьковской обл.:

Це зона відповідальності організаційно-методичного відділу. Зауваження приймаються, після проведення кординаційної наради я однозначно зараз проведу інвентаризацію даних листів прокурорського реагування. Невідкладно поставлю задачу про їх виконання і направлення в обласну прокуратуру на усунення даних недоліків.

А вот количество выявленных и раскрытых уголовных правонарушений, которые касаются защиты окружающей среды, в том числе связанных с незаконной вырубкой леса, существенно увеличилась, отмечают силовики. Но, по словам главы областной прокуратуры, ежедневно происходят новые факты загрязнения отходами земель, водных объектов и атмосферного воздуха, на что следует обращать внимание.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Повідомлено про підозру підприємцю, який організувавши діяльність з переробки пластмаси систематично скидав у річку Лопань та на прилеглу земельну ділянку залишки хімікатів. Таких фактів забруднення навколишнього середовища безліч. Проте осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, одиниці. Тому, вимагаю від всіх керівників правоохоронних органів та окружних прокуратур переглянути своє ставлення до виконання завдань.

Фильчаков говорит - противодействие экологическим преступлениям, которые происходят в Харьковской области должно быть реальным, а не "на бумаге".





Агентство Телевидения Новости