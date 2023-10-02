Рекорды уничтожения российской техники в сентябре 2023

Итак, два из трёх ожидаемых рекордов по уничтожению российской техники таки реализовались. Причём один из них весьма и весьма превзошёл ожидания. Но, обо всём по порядку.

▶ ️Артиллерия.

За сентябрь было уничтожено рекордное количество российской артиллерии, а именно - 947 единиц. Это обусловлено тем, что у россиян ускоряется деградация контрбатарейной борьбы, в следствие использования всё более примитивных и отсталых артиллерийских средств. Кроме того, рост количества буксируемой ствольной артиллерии, с низкой мобильностью, снижение дальности и точности стрельбы, а так же износ орудий - всё это приводит к таким высоким показателям потерь.

Отдельно, отвечу на вопрос который очень часто звучит. Да, в эту статистику входят и миномётные системы и не вижу, почему это кого-то смущает. Или кто-то считает миномёт не артиллерией? Расскажите про это 2С4 "Тюльпан" или 2С9 "Нона-С".

В целом, миномёт это штатное артиллерийское орудие и странным является сам по себе вопрос об их учёте.

▶ ️Автотранспорт.

Я испытывал сомнения, что в сентябре может быть установлен рекорд по количеству уничтоженных транспортных средств РОВ, но всё же он есть - 874 единицы. Больше чем в рекордном марте 2022 года, когда российские логистические колонны жглись в режиме нон-стоп. И, как не странно, рекордсменом среди плацдармов, на которых были сожжены российские автотранспортные средства стала Запорожская область.

В целом это обусловлено тем, что практически все рокадные дороги и не только они, на этом плацдарме под огневым контролем СОУ. Кроме того, РОВ перешли к практике мобильных складов с БК и ГСМ из-за регулярных и высокоточных прилётов по тыловой зоне. А потому, движение автотранспорта сопоставимо с его активностью на начало вторжения 2022 года.

Кроме того, в составе РОВ всё меньше компоненты с хотя бы лёгкой бронёй и всё больше не защищённых средств. Бронированного автотранспорта очень мало и порою его функции выполняет не специализированная техника, уничтожение которой в разы проще.

▶ ️РСЗО.

Ну и не сбывшийся прогноз - РСЗО. Их было уничтожено за сентябрь - 63, что является вторым результатом за весь период полномасштабной войны. И этот высокий показатель является следствием нехватки дальнобойной ствольной артиллерии у РОВ и необходимостью подтягивания реактивных систем ближе к ЛБС, с целью достать до нашего передового тыла и результат - вывод российских РСЗО в комфортную зону поражения уже нашей артиллерии.

Таким образом, сентябрь закрывается с очень обнадёживающими показателями. Ведь те темпы и объёмы, с которыми уничтожается российская артиллерия, не дают возможности российскому ВПК не то, чтобы полноценно компенсировать потери, а даже заводят их в глубокий минус из которого можно будет выбраться только посредством поставок из третьей страны. И актуальным для командования РОВ становится не только вопрос - где взять снаряды, но и где брать орудия, из которых ими надо стрелять.

Слава нації!

Графики: МінФін (https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/)

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20190

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