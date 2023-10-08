Республиканская гражданская война: зачем демократы позволили скинуть спикера

Возвращаясь, как обычно, на фоне далёких отзвуков "восточной войны" (теперь уже Газа против Израиля), сообщаю о том, что происходит внутри политической жизни США.

Деятельность исполнительной власти почти была приостановлена: избежать полной заморозки на 45 дней смог экс-спикер, который своим "сговором двух партий" смог уничтожить план MAGA на полную приостановку деятельности властей США.

За это трамписты впервые в истории страны убрали с должности спикера - причем от своей же партии. Демократы могли "спасти" спикера, но не стали.

Демократы исходили из предвыборной логики:

1) Сейчас на пост спикера претендуют представители умеренных республиканцев и жёстких трампистов. Это провоцирует раскол во внутренней республиканской среде.

2) Контакты, с которыми общался всё это время, сообщают, что республиканцы ультраправого крыла не намерены соглашаться ни на одного спикера, которого предложит "крупнейшая" часть республиканцев, поскольку без голосов трампистов ни один кандидат не может быть назначен - банально не хватит пары голосов.

3) Трамписты полагают, что отсутствие спикера в первую очередь бьёт по функционированию государства, а т.е. по его лицу - Байдену, поэтому рассчитывают на падение рейтингов демократических сил перед президентскими выборами.

4) Демократы полагают, что ситуация, при которой "хвост виляет собакой" (статистическое меньшинство - менее 5% от всех членов Республиканской Партии в Палате Представителей и около 2% от всей численности Палаты) опаснее для республиканцев, потому как партийный раскол провоцирует углубление внутриреспубликанской гражданской войны. Демократы полагают, что это спровоцирует "разрыв" голосов в том числе на президентских выборах, поэтому у демократов будет усиленная "подушка безопасности" среди голосов, в отличие от республиканцев, которые будут рвать кандидатов друг друга, вместо того, чтобы бороться с Байденом.

5) Демократы пока не планируют (в довольно жёстких формулировках) помогать ни одному кандидату от республиканцев пробиваться в спикеры. На данном этапе - по крайней мере, до конца "временной подушки" в 45 дней - демократы не будут давать ни одного голоса республиканскому спикеру.

6) Это вынудит республиканцев договариваться с крайним крылом, что практически невозможно, поскольку позиции средних республиканцев существенно меньше разнятся с позицией демократов, чем позиции центристских республиканцев с трампистами. Делая меньшинство центром принятия решений, демократы хотят усилить взаимное давление внутренних блоков республиканской партии друг на друга. Лучшим сценарием является раскол Республиканской Партии и отделение Трампа в отдельную партийную структуру, однако шансы на такой сценарий пока не превышают 10% по оценкам аналитиков и партийных деятелей обеих сторон.

Ценой этой политической игры является "украинский риск" и вообще "внешний риск": США имеют денежную подушку до конца года для поддержания Украины, а в дальнейшем будет необходимо переводить помощь либо на новые рельсы (меньшие по сумме финансовых вложений) либо искать "бюджетного согласия", а трамписты будут настаивать на том, что никакая поддержка не должна быть выделена.

Неверно считать, что республиканцы будут выступать против поддержки как отдельного пункта своей схемы: у них модель состоит в блокировке всех программ, которые обеспечиваются администрацией Байдена и демократами. Фактически, цель трампистов не столько слить Украину, сколько заблокировать стратегию Байдена по помощи.

Собственно поэтому трамписты параллельно лоббируют полное отключение социальной помощи, строительство стены (самого бессмысленного проекта Трампа - настолько же безумно дегенеративного как и сам создатель проекта) и т.д.

Так, стороны все свои действия свели к электоральной тактике, вычеркнув стратегию (внутреннюю и внешнюю) из политической доктрины. И пока тактически в электоральном плане они не добьются "успеха", никакого возвращения к стратегии мы не увидим.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8166

Новости портала «Весь Харьков»