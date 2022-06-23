Росія починає платити за санкції: експерти оцінили втрати різних галузей в РФ

Спільні зусилля демократичного світу завдають дедалі більшої шкоди російській економіці. Зараз Росія є світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій (понад 5500), випередивши навіть Іран.

Росія роками мала справу з санкціями нижчого рівня і працює над тим, щоб виробляти або ж доставляти контрабандою те, що їй потрібно.

Про це йдеться у матеріалі центру аналізу європейської політики (CEPA).

Проте схоже, що цей процес призвів до того, на що вказав голова російського комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас. Він сказав, що "програма імпортозаміщення повністю провалилася", і єдине, що можуть керівники галузі – похвалитися "бравурними звітами".

З цим погоджується економістка і професорка МДУ Наталія Зубаревич. Замінити щось в принципі зараз неможливо. Вона вказала, серед іншого, на автомобільну промисловість, яка дуже залежить від імпорту. Іноземне обладнання було куплено, але тепер його було важко обслуговувати.

Забаревич зазначила, що навіть у її місцевій перукарні не було вибору фарби для волосся, оскільки імпорт тепер заборонений. Водночас працівники отримують контракти на неповний робочий день, а менші обслуговувальні фірми в таких сферах, як фітнес та кейтеринг, просто "впадуть" від зниження попиту.

"Російська економіка дуже тісно інтегрована у глобальний світ", – наголосила економістка.

Експерти Вищої школи економіки оцінюють, що ключові галузі промисловості РФ критично залежать від імпорту з ЄС та США. І на пошук альтернатив знадобляться роки, а це можливо не в кожній галузі. Наприклад, частка імпортних комплектувальних в обробній промисловості сягає 46%, а в деяких галузях вона перевищує половину.

Не краща ситуація і в фармацевтичній промисловості Росії. Частка імпортних ліків 2021 року становила 67%. За словами Зубаревич, 80-85% сировини, з якої виготовляють російські ліки, імпортується.

Те ж саме стосується й інших сфер. Так, імпорт на ринку автозапчастин Росії становить 95%; ігри та іграшки – 92%; взуття – 87%; телекомунікаційне обладнання – 86%; одяг – 82%; парфумерія, косметика та миючі засоби – 57% тощо.

Прокремлівські Telegram-канали почали періодично публікувати висновки експертів, які вказують на справжню ситуацію в російській економіці. Так, керівник аналітичного центру "Політген" Ярослав Ігнатовський визнав, що за останні вісім років імпортозаміщення в РФ не проводилося. За його словами, основні галузі економіки серйозно залежать від західної продукції, зокрема обладнання для секторів нафти і газу. У технологічних галузях (виробництво мікрочіпів і програмного забезпечення), як констатують експерти, Росія відстає від Заходу на 10-15 років.

"Незрозуміло, яким чином буде завершено новий проєкт з виробництва скрапленого газу "Арктика LNG2". Заборона на експорт чорних металів до Європи та США змусила "Северсталь" і "Магнітогорськ" у червні оголосити про скорочення виробництва металу на 20-40%. Швидше за все, скорочення складе близько 50%", – повідомила Зубаревич.

У червні російська ділова газета "Взгляд" також визнала, що автомобільний ринок РФ має серйозні проблеми із "обвалом продажів нових автомобілів у Росії, якого ніколи не було раніше, навіть у кризовий 1998 рік". Згідно з прогнозами, закриється третина дилерських центрів.

Експерти сходяться на думці, що ці труднощі вплинуть насамперед на добробут звичайних росіян, але саме це найменше хвилює владу країни.

Источник: tsn.ua

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