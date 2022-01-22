Російська економіка не підготовлена протистояти міжнародним санкціям – Atlantic Council

Технології та фінанси є найбільш вразливими сферами для додаткових санкцій, якщо Путін знову вторгнеться в Україну. Про це йдеться у статті аналітичного центру Atlantic Council «Не вірте пропаганді Путіна. Санкції шкодять Росії».

Путінський режим давно намагається переконати росіян, що міжнародні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, насправді вигідні для країни. Російській пропагандистській машині також вдалося переконати багатьох західних аналітиків у тому, що санкції виявилися провальними.

Проте низка джерел розповідає іншу історію та розкриває широкий масштаб впливу.

Економісти продовжують обговорювати вплив санкцій на економічне зростання в порівнянні з впливом інших чинників, таких як ціни на нафту, коливання курсу валют та пандемія Covid. Крім прямого впливу, який мають санкції, вони також підривають основи довгострокового економічного розвитку.

Російська економіка погано підготовлена ​​протистояти викликам, створеним міжнародними санкціями. Вона дедалі більше контролюється державою, особливо найближчими соратниками Путіна. Вона також зосереджена у кількох регіонах і конгломератах, дуже залежна від імпорту технологій та масово корумпована.

Повільне зростання темпів економічного розвитку та висока інфляція серйозно вплинули на рівень життя у Росії протягом останніх семи років. Контрсанкції Путіна призвели до підвищення цін на основні продукти харчування ще до вибуху коронавірусної кризи. У деяких регіонах Росії люди повідомляють, що їхній продуктовий кошик нині коштує на 30% дорожче, ніж у 2014 році.

Російський державний сектор є, як відомо, неефективним, незважаючи на (або, можливо, через) значні субсидії та дешеві кредити. Сумнозвісна неефективність державних підприємств посилюється тим, що багато з них контролюються людьми, які працювали з Путіним у Санкт-Петербурзі в 1990-х роках.

Зростання гігантських промислових холдингових компаній та сільськогосподарських конгломератів призвело до того, що багато секторів зосередилися в кількох регіонах. Податкова система, дохід якої переважно надходить до штаб-квартири фірми, служить для подальшого збагачення Москви.

Залежність Росії від імпортованих технологій віддзеркалює радянську епоху. СРСР експортував більше верстатів, ніж імпортував, але вартість того, що країна імпортувала, була в сім разів вищою. Ця радянська модель імпорту складної техніки зберігається.

Проблеми Росії посилюються через втрату значної частини радянського потенціалу. Оскільки ціни на нафту зростали протягом перших двох термінів Путіна, Росія вирішила інвестувати у виробництво енергії, використовуючи одержані кошти для купівлі іноземних технологій. Російські експерти підрахували, що станом на 2013 рік російські енергетичні компанії покладалися на імпорт більше половини всього основного бурового обладнання та понад 90% технологій гідравлічного розриву пласта та морського буріння.

Так само вітчизняна російська машинобудівна промисловість виробляла понад 85% російських цементозмішувачів і автокранів, водночас лише один відсоток лазерних і ультразвукових різаків і близько шести відсотків металорізів і масляних насосів.

Оцінки потенціалу імпортозаміщення у 2013 році становили 90% для текстильної промисловості, 30 – 35% для машин, електричного та оптичного обладнання і 20% для хімічної промисловості. Ці цифри були надмірно оптимістичними. Російські оборонні підприємства досі імпортують 20 – 30% електроніки.

Незважаючи на значні інвестиції, у 2018 році програма імпортозаміщення була визнана провальною. Телевізійний візит президента Путіна на фабрику, де йому показали верстат, що демонструє успіх програми, насправді проілюстрував постійні проблеми. Експерти швидко ідентифікували обладнання як італійську машину, придбану російською компанією, перефарбовану та перепродану вже як російська і більш ніж вдвічі дорожча.

На 2019 рік російська влада скоригувала фокус з імпортозаміщення на «локалізацію», заохочуючи іноземні фірми будувати в Росії заводи, які потім стануть «російськими».

Локалізація дуже вразлива до додаткових санкцій. Більшість складного обладнання, необхідного для таких об’єктів, надходить із Європи. Середня ціна верстатів з Німеччини чи Швейцарії становить понад 100 000 доларів США. Тим часом китайське обладнання коштувало в середньому менше 1000 доларів США.

Китаю не вистачає більшості передових технологій, які потрібні Росії. Наприклад, новий пасажирський літак Китаю на 40% використовує імпортні комплектуючі. Китай не виробляє складні процесори чи чіпи, які потрібні Росії. Російська супутникова система ГЛОНАСС, яка обслуговує протиракетну оборону, зупинилася, оскільки електроніка з Китаю не була загартована проти висотного випромінювання.

Китайці однаково розчаровані у наданні фінансової допомоги. Після короткої ейфорії 2014 року китайська готовність ризикувати вторинними санкціями, інвестуючи в Росію, пішла на спад. Китай відмовився від фінансування нафто- та газопроводів, скоротив інвестиції в Росію на 75% і безпосередньо фінансує лише проєкт «Новатек СПГ», яким керують друзі Путіна.

Росія значно скоротила свої доларові запаси, а Китай – ні. Незважаючи на неодноразові домовленості щодо використання національних валют у взаємній торгівлі, долари та євро продовжують домінувати. Лише один китайський банк приєднався до російської альтернативи платіжній системі SWIFT, інші за ним не пішли. Загалом 23 іноземні банки зареєструвалися в російській платіжній системі, але лише 12 використовують її. Китайська альтернатива має приблизно в чотири рази більше членів. Однак у 2021 році використання SWIFT у китайських банках досягло найвищого рівня з 2015 року.

Источник: szru.gov.ua

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