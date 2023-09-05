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Россгвардию вооружат танками: кому бояться или чего боятся в россии?

Россгвардию вооружат танками: кому бояться или чего боятся в россии?

Итак, процесс милитаризации Россгвардии ускоряется. Согласно имеющимся заявкам подразделения Россгвардии получат “вооружение” и “военную технику” штатно. Техника для подразделений РГ будет закупаться согласно гособоронзаказу.

Тем не менее, уже сейчас можно говорить том, что российская “гвардия” идёт по стопам, буквально шаг в шаг, с внутренними войсками МВД СССР. После развала СССР это формирование некоторое время было и в составе рф.

Тяжеловооруженные внутренние войска МВД СССР были сформированы в 1989 году в Новочеркасске в виде батальона 100-й дивизии оперативного назначения ВВ МВД СССР. Кстати, именно в Новочеркаске в 1962 произошло одно из самых кровавых подавлений забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода им. С. М. Будённого (НЭВЗ). Тогда многотысячный митинг был расстрелян милицией и войсками.

В 1989-м ВВ получили на вооружение танки Т-62М и ПТ-76, ББМ и даже артиллерию. Это позволило ВВ использовать в ходе первой и второй чеченской войн как полноценные механизированные/танковые подразделения.

Но важно другое.

Вооружали внутренние войска МВД в СССР, а затем в россии тяжёлой техникой из-за нестабильной ситуации в стране. СССР трещал по швам в конце 1980-х, а в 1990-х трещала уже российская федерация. Танки на вооружении полицейской структуры это не то, чему следует россиянам радоваться. Это признак треска.

Многие эксперты, когда говорят о послевоенной россии, то говорят о её распаде. Я же не могу сказать, что распад россии это единственный итог её послевоенного существования, а вот преобразование из российской федерации и российскую феодализацию – это вполне реально.

Феодальные наделы, управляемые местными царьками – олигархами, со своими частными армиями, законами и полным неподчинением центру. Именно такой и будет послевоенная россия. Вооружение же РГ танками и артиллерией это самый яркий признак надвигающейся внутренней дестабилизации россии и погружение её в хаос.

Назад в 90-е! А то и похлеще…

https://t.me/zloyodessit/20024

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Темы: росія

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