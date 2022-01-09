Розпочалася виплата підвищених пенсій родинам загиблих захисників та захисниць України

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України

Як йдеться у повідомленні, з 4 січня ц. р. розпочалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників та захисниць України.

За ініціативою Президента України Володимира Зеленського та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1052 кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7800 гривень.

Перерахунок проведено автоматично для 3 361 осіб і пенсію в середньому підвищено на 1895 гривень.

Источник: gur.gov.ua

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